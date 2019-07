James Rodriguez al Napoli | affare in salita | Pépé l’alternativa

Napoli-James Rodriguez : sarebbe stata firmata una scrittura privata tra le parti : Secondo quanto riportato dall'editoriale di Antonio Corbo sul giornale la Repubblica, il procuratore portoghese Jorge Mendes avrebbe quasi portato a termine la trattativa per portare al Napoli il fuoriclasse colombiano James Rodriguez. Questo il punto sulla situazione relativa al calciatore di proprietà del Real Madrid: "Mendes avrebbe quasi concluso la sua missione. Infatti, avrebbe già impostato il passaggio del suo assistito al Napoli, ...

SKY – Il Napoli non molla James Rodriguez - l’alternativa è Pépé con Ounas contropartita : SKY – Il Napoli non molla James Rodriguez, l’alternativa è Pépé con Ounas contropartita Il Napoli non molla James Rodriguez, l’ alternativa è Pépé del Lilla, con Adam Ounas come contropartita tecnica. È quanto riportato dal collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito internet. “Il Napoli che invece non molla James Rodriguez, con il Real Madrid che non è disposto a fare passi indietro e sul quale prova ad ...

Corbo : “James Rodriguez-Napoli - due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo Cavani…” : Corbo: “James Rodriguez-Napoli, due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo Cavani…” Corbo: “James Rodriguez-Napoli, due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo Cavani…”. L’ editorialista di Repubblica scrive sulla trattativa con il Real Madrid per il colombiano nella sua rubrica ‘Il Graffio’. “Jorge, Mino, Nara. Il mercato del Napoli balla su nomi di tre agenti speciali. Solo il ...

Napoli - preoccupa James Rodriguez : dalla Spagna 'Potrebbe andare all'Atletico Madrid' : È entrata in una fase bollente la trattativa riguardante l'attaccante colombiano del Real Madrid, James Rodriguez, da diverse settimane accostato al Napoli di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Il giocatore, soltanto pochi giorni fa aveva espresso tutta la sua volontà nell'approdare al San Paolo, ma adesso la situazione potrebbe essersi evoluta e non in senso positivo per i tifosi partenopei. Già, perché secondo quanto riferito dal ...

Repubblica : De Laurentiis affila gli artigli per James Rodriguez : Marca sbatte in prima pagina la volontà di James Rodriguez di restare a Madrid e, quindi, di scegliere l’Atletico. Ma De Laurentiis, scrive Repubblica Napoli, sta “affilando gli artigli per sferrare l’assalto decisivo al top player colombiano e per strapparlo alla concorrenza, trovando finalmente l’accordo con il Real”. Il quotidiano scrive che è una “questione di giorni”. “Dentro (o fuori) al massimo entro la fine di questa ...

Napoli - Zielinski a tutto campo : lo scudetto - James Rodriguez ed il rapporto con Ancelotti e Sarri : “Quest’anno vogliamo fare meglio dell’anno scorso, essere competitivi in tutte le competizioni. Abbiamo una grande rosa. Eravamo già forti, poi sono arrivati altri calciatori forti, di grandissimo livello e vogliamo rendere felici i nostri tifosi”. Sono le dichiarazioni del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il mio sogno è vincere lo scudetto col Napoli, sarebbe ...

Marca : L’Atletico sfoltisce la rosa per far posto a James Rodriguez : L’Atletico deve vendere per far spazio a James Rodriguez scrive oggi Marca. Correa e Kalinic i nomi in partenza per sfoltire il reparto offensivo in vista dell’arrivo del colombiano. Nello spogliatoio apprezzano la loro grande professionalità, ma è necessario alleggerire la rosa prima dell’arrivo di nuovi acquisti. È partita infatti la guerra dell’Atletico per arrivare a James, nonostante i Blancos non vedano di buon ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “Il Real vuole darlo agli azzurri”. La situazione : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Il Real vuole darlo agli azzurri” Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Il Real vuole darlo agli azzurri”. Il club partenopeo, quindi, è in vantaggio sul giocatore, che vuole riabbracciare il suo vecchio allenatore. Il quotidiano spiega a che punto è la trattativa tra Napoli e Real Madrid per il fantasista colombiano. “Il Napoli prova a chiudere con James Rodriguez ma ...

Calciomercato Napoli News/ James Rodriguez si complica e Hysaj... - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, oggi 15 luglio 2019: si complica la pista James Rodriguez del Real Madrid. E salta Hysaj all'Atletico Madrid., Ultime notizie,

James Rodriguez al Napoli - Real Madrid indispettito da De Laurentiis : l’Atletico spera : La trattativa per James Rodriguez al Napoli può subire una frenata: le parole di De Laurentiis non sono piaciute al Real Madrid. L’Atletico spera.“powered by Goal”L’sms di auguri spedito da Ancelotti a James Rodriguez venerdì potrebbe non sortire gli effetti sperati. Soprattutto perché la trattativa per portare il colombiano a Napoli starebbe incontrando alcune difficoltà.Secondo quanto riporta ‘As’, ...

Alvino rivela : “Non solo James Rodriguez - c’è un altro grande sogno ed è realizzabile : Nicolas Pépé! Il Tweet : Il Tweet di Alvino su Ncolas Pépé Calciomercato, per il Napoli non c’è solo James Rodriguez, ma anche Nicolas Pépé del Lille, attaccante esterno classe ’95. Carlo Alvino conferma l’altro obiettivo e scrive così su Twitter: “James Rodriguez è l’obiettivo! Ma sento che la pista Pèpè non è irrealistica, pur essendo un giocatore così forte da essere ambito dai top club di tutto il mondo. Mi sembra di sognare invece è ...

TV Luna – James Rodriguez-Napoli - l’affare accelera : il Real Madrid ha aperto al pagamento dilazionato!… : Nuovi aggiornamenti su James Rodriguez al Napoli: Perez ha aperto al pagamento dilazionato Calciomercato, ci sono novità riguardo la trattativa James Rodriguez – Napoli. Ne parla Carlo Alvino, in onda su TV Luna, il giornalista riferisce che nelle ultime ore il Real Madrid avrebbe aperto alla possibilità del pagamento dilazionato. La SSC Napoli valuta anche questa ipotesi oltre al prestito con obbligo di riscatto. Potrebbe esserci ...

Sky : Affondo dell’Atletico su James Rodriguez - difficile l’ok del Real Madrid : Con l’arrivo dell’Atletico Madrid si è complicata la trattativa per James Rodriguez. Mentre il presidente De Laurentiis e Ancelotti rassicurano i tifosi di avere l’ok del colombiano che vorrebbe solo Napoli, dalla Spagna arrivano voci di un volere diverso. James vorrebbe restare a Madrid, come anticipato giorni fa dall’ex moglie, dove vive da oramai 9 anni. L’Atletico e James Marca ha lanciato oggi la bomba secondo ...

Calciomercato Napoli - si allontana James Rodriguez : “ha scelto l’Atletico Madrid” - le ultime dalla Spagna : Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato del Napoli, rischia però di saltare una trattativa che sembrava ormai alla battute finale, si tratta del colombiano James Rodriguez. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca in prima pagina il calciatore ha scelto l’Atletico Madrid, ‘Bombazo a la vista’ è il titolo del giornale che spiega come la volontà di James sia quella di non spostarsi da Madrid e passare quindi dal ...