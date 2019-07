Censimento rom Salvini e sgomberi | circolare ai prefetti | ecco cosa dice

termometropolitico

(Di martedì 16 luglio 2019)romaiA giugno del 2018 il Ministro degli Interni Matteoaveva reso nota la sua intenzione di chiedere al Ministero di competenza di “preparare un dossier sulla questione rom in Italia”. Il vicepremier lamentava il fatto che “dopo Maroni” sul punto non fosse stato “fatto più nulla, ed è il caos”. La ricognizione passa da unainviata daaiper chiedere di conoscere la situazione sui singoli territori.rom: ho scritto aiper poi procedere agliL’annuncio è arrivato direttamente dalle pagine social del segretario della Lega che ha scritto “Questa mattina ho scritto a tutti iper avere un quadro dettagliato e aggiornato in tempo reale delle presenze nei campi abusivi o teoricamente ‘regolari’ di rom, sinti ...

matteosalvinimi : Questa mattina ho scritto a tutti i prefetti per avere un quadro delle presenze nei campi abusivi o teoricamente 'r… - Corriere : Salvini ai prefetti: «Censimento su rom, sinti e camminanti» - Agenzia_Italia : #UrsulaVonDerLeyen: 'Un sollievo non avere i voti dei sovranisti'. Duello tra #Conte e #Salvini sul caso #Russia. C… -