Al via il processo per Rigopiano | il dolore dei parenti

Caso Cucchi - 8 carabinieri a processo per depistaggio : “Falsi per sviare le indagini” : Otto carabinieri andranno a processo nel Caso per la morte di Stefano Cucchi: il Gup ha disposto il rinvio a giudizio per i miliari dell'Arma, tra cui alti ufficiali, ha disposto il rinvio a giudizio per i miliari dell'Arma, tra cui alti ufficiali, imputati nell'ambito dell'inchiesta sui presunti depistaggi relativi alle cause del decesso del ragioniere romano. La prima udienza è fissata per il prossimo 12 novembre.Continua a leggere

Tragedia di Rigopiano - al via processo con la prima udienza - in aula i famigliari delle vittime : Pescara - Si è svolta, davanti al gup del tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea, la prima udienza preliminare sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara) che costò la vita a 29 persone, rimaste sotto le macerie della struttura travolta da una valanga il 18 gennaio 2017. Presenti, in aula, una cinquantina di familiari delle vittime; indossano magliette bianche con le foto dei loro cari e la scritta "Rigopiano 29 ...

Rigopiano : via al processo - familiari delle 29 vittime in Aula con i volti degli scomparsi : Si è aperto oggi al Tribunale di Pescara l'atteso processo che dovrà fare luce sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola in cui morirono 29 persone. A giudizio sono chiamati 24 persone tra i quali l'ex prefetto, l'ex sindaco e l'ex presidente della provincia. L'udienza preliminare si è svolta regolarmente, poi tutto è stato rinviato al 27 settembre prossimo.Continua a leggere

Disastro ferroviario in Puglia - a settembre nuova fase del processo : Disastro ferroviario in Puglia, a settembre nuova fase del processo Il 12 luglio 2016, sulla linea ferroviaria Bari-Barletta, tra Andria e Corato, due convogli, che viaggiavano in direzioni opposte su un binario unico, impattano frontalmente. 23 vittime, oltre 50 i feriti. Una lunga fase di indagini ha portato al procedimento in ...

Palermo - rinviato al 10 luglio il processo all’ex presidente Zamparini : E’ stato rinviato al 10 luglio il processo con rito immediato all’ex proprietario e presidente del Palermo Maurizio Zamparini. Zamparini è accusato di falso in bilancio e false comunicazioni sociali nell’ambito della gestione del club. La decisione del rinvio è stata presa per motivi tecnici legati alla composizione del collegio. Zamparini si trova agli arresti domiciliari dal 25 gennaio ad Aiello del Friuli. Palermo, la ...

Professoressa di Prato accusata di violenza sull’alunno - processo rinviato. Il marito : “Che venga fuori la verità” : “Cerchiamo tutti di affrontare questo processo che speravamo di iniziare prima, ma così è. Ho visto mia moglie tranquilla, provata ma tranquilla. Continuiamo a affrontare questa cosa come abbiamo fatto fin dall’inizio e vogliamo che venga fuori la verità” ha dichiarato il marito della Professoressa trentunenne di Prato accusata lo scorso marzo di violenza e atti sessuali su un suo alunno quindicenne dal quale ha avuto un figlio lo ...

Sesso con minore a Prato - al via il processo : mamma in aula con marito : Sesso con minore a Prato, al via il processo: mamma in aula con marito Prima udienza del procedimento con rito ordinario. Entrambi gli imputati sono presenti in tribunale: la donna 31enne che ha avuto un figlio con un 15enne è accusata di violenza sessuale, il marito deve rispondere di falsa attestazione di stato ...

Disastro ferroviario Andria – Corato : giudici da cambiare - a rischio l’imparzialità del processo : La Corte di appello di Bari ha accolto l'istanza di ricusazione dei giudici del Tribunale di Trani (Giulia Pavese presidente, Paola Angela De Santis e Filomena Sara De Rosa a latere) davanti ai quali si sta celebrando - ancora nelle fasi preliminari - il processo sul Disastro ferroviario che il 12 luglio 2016, sulla tratta tra Andria e Corato, provocò la morte di 23 persone.Continua a leggere

Consip - al via l’udienza preliminare : così Lotti è finito sotto processo : L’accusa di favoreggiamento pesa sul renzianissimo Luca Lotti come una mannaia. Il processo Consip a Roma rischia di travolgerlo ulteriormente, dopo che l’inchiesta di Perugia sul “caos toghe” ha...

Rinviato processo per truffa : l'imputato è a scuola per la maturità : Ignazio Riccio Il giudice ha accolto la richiesta di un 22enne di Capua, che sta svolgendo gli esami per diplomarsi proprio in questi giorni, spostando l’udienza all’inizio di luglio Salta il processo perché uno degli imputati è impegnato a sostenere gli esami di maturità. Il curioso episodio è accaduto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, nel corso di un’udienza che vede coinvolte otto persone accusate, ...

La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna a Mauro Moretti nel processo per la strage ferroviaria di viareggio : La corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rete ferroviaria Italiana, nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono

Firenze - processo di Appello per la strage di viareggio : oggi la sentenza : Quella notte di dieci anni fa morirono 32 persone. Tra gli imputati anche l'ex ad di Rfi e Fs Mauro Moretti

via libera a riorganizzazione Beni culturali. Entro dicembre ok riforma processo e Csm : Ha avuto l'ok del consiglio dei ministri, anche la riforma del ministero dei Beni culturali. Il testo della nuova organizzazione prevede, tra l'altro la soppressione dell'autonomia per tre musei nazionali. Si tratta del Museo nazionale etrusco di villa Giulia a Roma del parco archeologico dell'Appia antica e delle Gallerie dell'Accademia a Firenze. Salvo il museo del Castello di Miramare a Trieste. Dopo il Cdm, s'è svolto il vertice sulla ...

TSMC vuole essere il primo al Mondo : via al processo produttivo a 2 nm : TSMC ha annunciato di avere dato il via alla fase di ricerca e sviluppo per la realizzazione di un processo produttivo a 2 nm ed è la prima azienda al Mondo L'articolo TSMC vuole essere il primo al Mondo: via al processo produttivo a 2 nm proviene da TuttoAndroid.