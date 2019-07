Red Dead Redemption 2 | disponibile la soundtrack

nerdgate

(Di lunedì 15 luglio 2019) The Music of Red2: The Originalè orasu tutti i principali canali streaming musicali, come Spotify. Ladel videogioco più acclamato del 2018 è stata composta da Daniel Lanois, vincitore di 11 Grammy Award. Altri musicisti hanno preso parte alla performance dei brani, tra cui D’Angelo, Willie Nelson, Rhiannon Giddens, Josh Homme e molti altri. Nel corso dell’estate saràun secondo album prodotto da Woody Jackson, The Music of Red2: Original Score. L'articolo Red2:laproviene da nerdgate.

Eurogamer_it : Un video mostra come uccidere molti nemici in #RedDeadRedemption2 usando un solo proiettile. - AnGeL3DaRk3 : RT @RockstarGames: Social Club x Twitch Prime Collega i tuoi account di Twitch Prime e del Social Club e clicca su “Riscatta ora” per otte… - GianlucaOdinson : Un video mostra come uccidere tanti nemici con un solo proiettile in Red Dead Redemption 2 -