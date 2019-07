Manōlas | “Voglio rifare col Napoli il gol al Barcellona Puntiamo in alto” Mertens e

ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Una buonasera da Dimaro. Piazza Madonna della Pace è già gremita, alle 21:05, Insigne erisponderanno alle domande dei tifosi presenti. Curiosità per le prime parole da azzurro dell’ex calciatore della Roma. 21:05 – Arrivano i calciatori., Insigne e Manolas accolti da grandi applausi e cori. Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti e Cristiano Giuntoli osservano fra il pubblico. Manolas: “Mi sono trovato molto bene, ringrazio Insigne per l’accoglienza. Vedo una squadra molto organizzata, sono andato via dalla Roma per motivi personali che non dirò, il gol contro ilnon me lo scorderò e voglio rifarlo”. Insigne: “Obiettivi? L’importante è fare tutto per bene, dobbiamo restare uniti e possiamo andare lontano”.: “Tutte le altre comprano, noi dobbiamo puntare ad un livello più alto e possiamo ...

