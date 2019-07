Il futuro trasmesso in bianco e nero e il Duemila che finiva prima di cominciare

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Marcello Veneziani I lè già passato: venne una notte di plenilunio e poi se ne andò via. Era il 21 luglio 1969 e l'umanità si sentì di colpo nel mitico. Mi ricordo che cosa fu quella notte di mezza estate, la sveglia, l'incantesimo in tv, ilin. Mi ricordo il piede di Neil Armstrong che toccò la Luna e tutti ci sentimmo uno strano formicolio sotto i piedi come se l'avessimo toccata noi. Fu lae unica volta che mi sentii patriota dell'umanità. Ricordo gli occhi sgranati di Tito Stagno dietro quelle strane lenti d'ingrandimento in forma di occhiali, i commenti su scienza, fede e umanità del dolce scienziato Enrico Medi, le discussioni pedanti se parlare di atterraggio o di allunaggio. Ricordo l'euforia e un poco lo sgomento, poi l'orrore degli apocalittici come Giulio Ceronetti che scrisse un libro in difesa della Luna. E ...

