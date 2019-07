G7 Finanza 2019 | sede | protagonisti e temi principali

termometropolitico

(Di lunedì 15 luglio 2019) G7Il prossimo 17 e 18 Luglio la città francese di Chantilly, 38km a nord di Parigi, ospiterà i lavori del G7 dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali. Il summit è tra quelli preparatori alla riunione dei capi di stato e di governo dei sette, che si svolgerà a Biarritz a fine agosto. Molti isul piatto del G7. In primis, le prospettive dell’economia globale, sulle quali pesano la guerra dei dazi sino-americana così come le tensioni in Medio Oriente. Si discuterà inoltre della recente legge francese sulla tassazione dei giganti tecnologici, avversata dagli USA. Sul tavolo anche una prima analisi delle conseguenze di Libra, la criptovaluta lanciata da Facebook che rischia di avere un impatto potenzialmente rivoluzionario sul sistema bancario globale. Infine, sarà affrontato il dossier ...

