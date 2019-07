Ebola in Congo | MSF | l’epidemia “non è sotto controllo”

C’è stato per la prima volta un caso di Ebola a Goma - grande città del Congo : È stato segnalato il primo caso di ebola a Goma, in Congo, che con circa un milione di abitanti è la città più grande a essere coinvolta dall’epidemia da quando è iniziata un anno fa. Il ministro della Salute del

Epidemia di Ebola in Congo : primo caso a Goma - appello a “mantenere la calma” : E’ stato registrato un primo caso di febbre emorragica da Ebola a Goma, la più grande città (circa un milione di abitanti) finora colpita dall’inizio dell’Epidemia – il primo agosto 2018 – nella Repubblica Democratica del Congo: lo ha confermato il Ministero della Salute, chiedendo alla popolazione di “mantenere la calma“. Il paziente è arrivato in città da Butembo, uno dei principali focolai della ...

Epidemia di Ebola in Congo : 1500 morti - “l’emergenza sanitaria più complessa della storia” : Secondo John Johnson, di Medici Senza Frontiere, l’Epidemia di Ebola in Repubblica democratica del Congo è “l’emergenza sanitaria più complessa della storia“. Il virus nel nord-est del Paese africano ha già causato 1500 morti su un totale di oltre 2100 contagi in 11 mesi. In termini di numeri l’Epidemia Congolese di Ebola è la 2ª più grave della storia, con un tasso di mortalità del 67%. La più grave Epidemia di ...

Ebola - primo contagio fuori dalla RD del Congo : morto bambino di 5 anni in Uganda. Msf : “L’epidemia ha accelerato” : La prima vittima di Ebola oltre i confini della Repubblica Democratica del Congo è un bambino di cinque anni. Il piccolo è morto la scorsa notte in Uganda, come comunica l’account Twitter del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che riprende un comunicato del Ministero della Salute di Kampala. Il fratellino e la nonna del piccolo deceduto sono risultati positivi al test e si trovano ora in isolamento nella struttura sanitaria ...

Ebola - in Congo nonna e nipote muoiono per l'infezione : "Epidemia che può diffondersi negli altri paesi" : Due persone, nonna e nipote, sono morte a causa di un'epidemia di Ebola. ha causato la morte di due persone, una nonna e un nipote. Da agosto sono 1400 le persone decedute per il virus Rdc, su 2mila casi scoperti. A riportarlo The Indipendent. Esplosa nella Repubblica Democratica del Congo, l'infezi

Ebola in Congo sta diventando un’emergenza internazionale : L'epidemia è arrivata in Uganda e potrebbe raggiungere anche il Rwanda: l'Organizzazione Mondiale della Sanità deve decidere cosa fare

Ebola - primo caso in Uganda : morto bambino di 5 anni - possibile strascico dell’epidemia proveniente dal Congo : A distanza di dieci mesi dall’epidemia di Ebola scoppiata in Congo, è morto nella notte tra martedì e mercoledì un bambino di 5 anni a Kasese in Uganda. Il giovane risultato positivo alla malattia era stato ricoverato precedentemente nell’unità di quarantena. A pretenderlo noto è stato un funzionario del ministero della Salute. “Il bambino risultato positivo all’Ebola ieri a Kasese è morto nella serata nell’unità di ...

Ebola - Oxfam : allarme per nuovo picco in Repubblica Democratica del Congo : nuovo allarme Ebola in Repubblica Democratica del Congo. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, le persone contagiate, nella parte orientale del Paese, sono salite ad oltre 2.000 con oltre 1.300 vittime. Facendo dell’epidemia scoppiata lo scorso agosto, la seconda più grave di sempre, dopo quella che causò 11 mila vittime in Africa occidentale. Il tutto, mentre cresce la paura di un nuovo picco nelle prossime ...

Ebola in Congo : “L’attuale risposta all’epidemia non sta funzionando” : Nuovo allarme Ebola in Repubblica Democratica del Congo: Oxfam rende noto che secondo gli ultimi dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, le persone contagiate, nella parte orientale del Paese, sono salite ad oltre 2.000 con oltre 1.300 vittime, facendo dell’epidemia scoppiata lo scorso agosto la seconda più grave di sempre, dopo quella che causò 11 mila vittime in Africa occidentale. “È evidente che ...

Epidemia di Ebola in Congo : oltre 2mila i contagiati : Dall’inizio dell’Epidemia, in Repubblica Democratica del Congo 2.008 persone sono state contagiate dal virus Ebola, mentre i decessi sono 1.346: lo ha reso noto il Ministero della Salute Congolese. “Da quando è cominciata l’Epidemia – hanno spiegato le autorità – il totale dei casi è di 2.008, di cui 1.914 confermati e 94 probabili. In tutto si registrano 1.346 morti (1.252 casi accertati di Ebola e 94 ...

Ebola in Congo : forti ostilità da parte della popolazione - ucciso un operatore sanitario in un villaggio : Continua il difficile contrasto all’epidemia di Ebola che sta falcidiando Congo, causando secondo gli ultimi dati oltre 1.200 morti. Purtroppo non si interrompono neanche gli episodi di scontri tra operatori sanitari e abitanti dei villaggi. Ultimo caso quello di villaggio nell’est della Repubblica Democratica dove un operatore sanitario è stato ucciso. Secondo quanto ha riferito il bollettino quotidiano del ministero della Salute, ...