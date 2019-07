Cops – Una banda di poliziotti | super cast per la nuova commedia

Cops : una banda di poliziotti - una commedia originale Sky con Claudio Bisio : Cops: una banda di poliziotti, arrivano due storie originali con Claudio Bisio dirette da Luca Minero, prossimamente su Sky Cinema.Prossimamente su Sky Cinema arriverà una commedia in due parti prodotta da Sky e Drymedia. Si tratta di Cops: Una banda di poliziotti, saranno due storie che raccontano di un commissariato in Puglia che sta per chiudere per mancanza di reati.La produzione delle due storie è attualmente in corso in Puglia, per poi ...