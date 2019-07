Ciaccheri | Roma è ostaggio scelleratezza Salvini

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019)– Abbiamo tentato tutta la notte di dare un piccolo contributo affinche’ si evitasse il peggio. Affinche’ una gigantesca questione sociale, migliaia di persone che avivono in emergenza abitativa, venisse trasformata in una questione di ordine pubblico. A via Cardinal Capranica, nonostante le roboanti e violente dichiarazioni del Ministro, ho visto altro: ho visto il tentativo di tutte le forze in campo di trovare soluzioni per 70 bambini e centinaia di donne e uomini che, da oggi, non avranno piu’ un tetto sulla testa e saranno costretti a ricoveri di fortuna. A via Cardinal Capranica ho visto l’insufficienza delle risposte messe in campo, la debolezza di una Capitale “a meta’” che deve soccombere schiacciata dalla bolla mediatica del Ministro della propaganda. La nostra citta’ come tutta l’Italia, come le ...

