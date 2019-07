Brescia | in carcere ingiustamente | nessun indennizzo dallo Stato

blogo

(Di lunedì 15 luglio 2019) Nonostante siain, con l’accusa di stupro, non ci saràper Saint Petrisor, cittadino romeno di 35 anni. L’uomo tre anni fa trascorse 40 giorni indopo che la vicina di casa novantenne, di Castelcovati (), lo aveva accusato di averla violentata.A scagionare Petrisor furono poi gli esami del Dna: solo a quel punto l’anziana accusatrice ammise di essersi inventata lo stupro o meglio di aver pianificato la trappola per il 35enne insieme a un altro vicino di casa di 72 anni, per vendicarsi di dissidi condominiali avuti con il romeno.L’anziana aveva raccontato che l'aggressore si era introdotto in casa sua di notte e che minacciandola con un coltello aveva abusato di lei. Un piano diabolico, cola perdita del lavoro a Petrisor che era poi dovuto tornare in Romania con la sua famiglia. Ora la decisione della Corte d’Appello ...

