Bennacer al Milan | è fatta | l’Arsenal non pareggerà l’offerta rossonera

(Di lunedì 15 luglio 2019) L'Arsenal non ha pareggiato l'offerta da 16 milioni del per: il centrocampista algerino diventerà rossonero dopo la Coppa d'Africa. Sorriso per il sul calciomercato. Dopo una trattativa non semplice, infatti, è arrivata oggi la fumata bianca definitiva per il passaggio dall'Empoli ai rossoneri di Ismael. L'Arsenal infatti, informato dai toscani dell'offerta ufficiale del Diavolo, aveva 7 giorni di tempo per controbattere ma non ha voluto pareggiare la proposta dei lombardi per il centrocampista, ammontante a 16 milioni di euro cash più 2 di bonus., attualmente impegnato in Coppa d'Africa con l'Algeria, diventerà dunque un giocatore rossonero al suo rientro in Italia. Fortemente voluto da Marco Giampaolo, sulle sue qualità nella costruzione del gioco punterà sicuramente l'ex ...

FabrizioRomano : Bennacer al Milan, zero dubbi e operazione conclusa: l’Arsenal conferma che non pareggia l’offerta e il centrocampi… - AntoVitiello : Stamattina altro contatto tra gli agenti di #Bennacer e il #Milan. La trattativa procede verso la chiusura: 1,6 mln… - DiMarzio : #Calciomercato #Milan, via libera definitivo per #Bennacer L'#Arsenal non risponde all'offerta del club rossonero ? -