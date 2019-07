Amazon e Starbucks lanciano una nuova serie sul calcio

calcioefinanza

(Di lunedì 15 luglio 2019)Tv e sport sono due mondi che viaggiano ormai a braccetto. Nelle prossime settimane,Prime si prepara a lanciare “This Is Football”, un nuovo lavoro prodotto dalla britannica October Films in collaborazione con la casa di produzione cinematografica e televisiva spagnola Brutal Media e con. Si tratta, in totale, di 6 episodi … L'articolounasulè stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del

CalcioFinanza : #Amazon e #Starbucks lanciano 'This is football', una nuova serie sul calcio - alessan63456465 : - MuseCOM : Starbucks is launching a Unicorn Frappuccino-style beverage called the Tie-Dye Frappuccino on Wednesday @starbucks… -