Alessandro Zarino | da Temptation Island al Trono di Uomini e Donne?

U&D : il single di Temptation Alessandro Zarino probabile nuovo tronista (RUMORS) : Per la nuova stagione di Uomini e Donne, negli ultimi tempi, il profilo Instagram Veryinutilpeople.it ha lanciato dei rumors in merito a un nuovo tronista molto affascinante. Il suo nome è Alessandro Zarino , tentatore a Temptation Island. La coppia partecipante di quest'ultimo programma, composta da Jessica e Andrea, ha avuto una crisi di coppia a causa del suddetto tentatore; ma ora Alessandro potrebbe passare dal docu-reality al dating show di ...

Anticipazioni Uomini e donne : Alessandro Zarino da Temptation Island al trono (RUMORS) : Mancano poco più di due mesi all'inizio della stagione 2019-20 di Uomini e donne che esordirà ufficialmente su Canale 5 lunedì 16 settembre. Ma nonostante la lunga attesa, la curiosità dei telespettatori non manca: chi saranno i nuovi protagonisti del trono Classico? Verranno scelti altri volti noti o personaggi estranei al mondo della televisione come viene chiesto a gran voce in rete? L'ultima stagione, infatti, non è stata facile per Maria De ...