romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-07-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRAMO CON LA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA POMEZIA E VIA VACCARECCIA, IN DIREZIONE Roma ALTRO INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PONTINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI 13 E DOMANI 14 LUGLIO PER LAVORI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA E L’APPIA; SEMPRE SUL GRA, DALLE ORE 22:00 DI OGGI FINO ALLE ORE 6:00 DI DOMANI 13 LUGLIO, CHIUSA PER LAVORI LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24 E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA AURELIA E PISANA; PERMANGONO CODE SULLA BRETELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24 E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA AURELIA E PISANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24 E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA AURELIA E PISANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24; SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24; SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24; SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD SI STA IN CODA TRA L’ALLACCIO COL GRA E TORRENOVA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E ARDEATINA. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA, ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE, CODE TRA LAURENTINA E APPIA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 FIRENZE Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI DUE CAMION E UNA VETTURA, CI SONO CODE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE Roma. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN INCIDENTE, CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA; PROSEGUENDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA RUSTICA. PROSEGUENDO, MA PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA FLAMINIA E CASSIA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA PONTINA E Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA. TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ...