Rom | sinti | caminante? È polemica sul modulo per l' iscrizione a scuola

(Di sabato 13 luglio 2019) Gabriele Laganà Rifondazione comunista parla di abuso e di discriminazione gravissima mentre laafferma che si tratta di un modo per integrare gli alunni Polemiche in Veneto per unnecessario per l’ad unaelementare di Fossò, nella città metropolitana di Venezia, nel quale si chiede se l’alunno sia di etnia, rom nomade o caminanti. Il documento, consegnato ai genitori, ha fatto scattare l'immediatasostenuta dalle famiglie che si sono rivolte ad una associazione vicino a Rifondazione comunista che a sua volta si è rivolta ai proprio legali in quanto la dicitura sarebbe "un abuso, una discriminazione gravissima". La dirigenza scolastica non solo si difende ma passa al contrattacco parlando di una iniziativa volta a favorire l'integrazione degli studenti. Il, distribuito da tempo, è stato oggetto di valutazione da parte dei ...

