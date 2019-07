Napoli | pitbull viene aizzato e morde un poliziotto | un altro agente gli spara in strada

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) A, la polizia consegna una notifica a un uomo agli arresti domiciliari. Il suo, tuttavia, quando vede il proprietario circondato dagli agenti,primada una seconda persona e poiuna gamba a un. Un collega, con lo scopo di soccorrerlo,al cane una prima volta, ferendolo. E una seconda, per bloccarlo. Gli stessi agenti lo hanno caricato sulla propria auto per portarlo al pronto soccorso veterinario, ma l’animale non ce l’ha fatta. All’uomo è stato contestato il possesso del, vietato per chi è in regime detentivo. Video Facebook/Francesco Emilio Borrelli L'articoloun: ungliine lo uccide. Le immagini proda Il Fatto Quotidiano.

