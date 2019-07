CorSport | Napoli-Benevento | “un confronto romantico” tra il maestro Carlo e l’allievo

CorSport – Napoli all’assalto di Nicolas Pepé : il Lilla fissa il prezzo : Napoli all’assalto di Nicolas Pepé: Napoli all’assalto di Nicolas Pepé dopo il ‘no’ ricevuto da parte di Rodrigo del Valencia. Il club azzurro, quindi, cambia obiettivo per ciò che concerne i nuovi tasselli da regalare al tecnico Carlo Ancelotti per l’ attacco. C’ è già stata una richiesta di informazioni da parte del club partenopeo al Lille, ma la richiesta della società francese spaventa. Ne parla ...

CorSport : Il Napoli su Pèpè. Lo vuole mezza Europa. Il Lilla non vede l’ora di scatenare l’asta : Il Corriere dello Sport si allinea su quanto scritto ieri dal nostro direttore Massimiliano Gallo a proposito dei giocatori che in questo momento il Napoli starebbe trattando. C’è “un altro attaccante rientrato in orbita Napoli”, scrive, ed è Nicolas Pèpè. Nato a Mantes la Jolle, in Francia, Pepè ha 24 anni, è alto 1,83 e gioca nel Lilla. Ha nazionalità ivoriana e con la nazionale della Costa d’Avorio è stato appena eliminato dalla Coppa ...

CorSport : “Che spettacolo il Napoli di Ancelotti a porte aperte” : Sul Corriere dello Sport Franco Ordine elogia l’atteggiamento del Napoli di Ancelotti, che si apre ai tifosi in un’atmosfera quasi “famigliare” per ricostruire il cordone ombelicale tra la squadra e i tifosi “dopo la stagione algida seguita al dopo Sarri”. Ordine si riferisce alla conferenza stampa dell’altra sera da Dimaro. In cui il mister ha elargito risposte accattivanti a domande puntigliose di ...

CorSport : Veretout riflette sull’offerta della Roma - ma è tentato dal Napoli : Contestato dai tifosi nei giorni scorsi e ancora ieri, Jordan Veretout è stato anche escluso da Montella falla prima amichevole della Fiorentina. Il Corriere dello Sport scrive che il suo trasferimento è ormai alle battute finali. La Roma è decisamente interessata e attende una risposta definitiva dal procuratore del centrocampista. Lo stesso Veretout, a fine giugno, è andato a pranzo con Fonseca. Adesso sta riflettendo sull’offerta che ...

CorSport : La virata del Napoli su Rodrigo potrebbe avvantaggiare la Juve per Icardi : Giorni caldi quelli che vive Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport scrive che la Juventus, anche se impegnata nell’acquisto di De Ligt, ha accelerato per l’argentino. Wanda Nara ha già avuto diversi contatti con Paratici. La Juve non avrebbe difficoltà a dare a Maurito l’ingaggio che desidera. L’Inter adesso gli dà 5,3 milioni, una cifra assolutamente alla portata dei bianconeri. È invece più complessa l’intesa sul cartellino. L’Inter non vuole ...

CorSport : per James al Napoli si deve aspettare agosto : L’improvvisa accelerata nella trattativa per l’attaccante del Valencia Rodrigo non implica che si abbandoni l’ipotesi James, scrive il Corriere dello Sport. Sul fronte del colombiano resta l’insidia Atletico Madrid, ma resta anche la volontà del calciatore, che si oppone ad altre destinazioni che non siano Napoli. Per James, probabilmente, si dovrà aspettare agosto. Entro il 10, o forse oltre, scrive il quotidiano sportivo. ...

CorSport : Il Napoli continua a trattare col Torino per Verdi e Mario Rui : Sono giorni roventi per Giuntoli, scrive il Corriere dello Sport, tra tutte le trattative in entrata e il mercato delle cessioni, che richiede “arte, pazienza e sacrificio”. “Il Napoli è capiente, sa di avere spazi da occupare, ma è pure contemporaneamente abbondante, e quindi dovrà vendere per costruirsi il tesoretto, per ridurre il monte ingaggi, per accontentare chi ha voglia di una nuova vita e di più fresche emozioni”. Come Verdi e Mario ...

Napoli-James Rodriguez - CorSport : “Entrati nella fase 2 - resta solo un nodo” : Napoli-James Rodriguez, Il Corriere dello Sport scrive sugli ultimi aggiornamenti Napoli-James Rodriguez, il matrimonio sembra ormai imminente anche se resta l’ ultimo nodo da sciogliere. In questo momento il direttore sportivo azzurro si trova a Madrid per cercare di chiudere l’ affare e portare il fantasista colombiano alla corte di Carlo Ancelotti che lo aspetta a braccia aperte. L’ ultimo step, però, non sembra una ...

CorSport : È braccio di ferro tra Napoli e Real per James Rodriguez : Tra Napoli e Real siamo alla fase 2, scrive il Corriere dello Sport. Quella del braccio di ferro per James Rodriguez. Una lotta all’ultima mossa in cui la prima è del Napoli. Mentre sulla trattativa aleggia lo spettro dell’Atletico Madrid, il club di De Laurentiis si sente sicuro delle promesse ricevute dal colombiano e aspetta solo l’ok di Florentino Perez sulla parte economica dell’accordo. Ma la voglia è di stringere i tempi e infatti ...

CorSport : Inglese a Bologna solo se parte Santander e il Napoli abbassa il prezzo : Da Napoli filtra ottimismo per una chiusura con il Bologna per la cessione di Roberto Inglese. Lo scrive il Corriere dello Sport. Che però aggiunge che non si sa bene da dove nasca questa convinzione nel pensiero di Giuntoli. Ci sono infatti alcune condizioni che si dovrebbero verificare, prima, per poter pensare ad un passaggio dell’attaccante azzurro al club allenato da Mihajlovic e il quotidiano sportivo le elenca. Innanzitutto dovrebbe ...

CorSport : Il Real vorrebbe vendere James al Napoli - ma ha fretta di chiudere : L’Atletico vorrebbe soffiare James Rodriguez al Napoli ed è convinto di farcela con un’offerta di 45 milioni. E il Real? Il Corriere dello Sport scrive che il Real non ha ancora aderito completamente alla proposta del Napoli, ma sarebbe più orientato verso la trattativa con De Laurentiis. All’Atletico, Florentino Perez ha venduto Marcos Llorente e non sembra intenzionato a intavolare un’altra trattativa, ma la fretta di operare sul ...

CorSport : Feeling tra l’Atletico e James ma il Real tratta col Napoli : Se ne parla da ieri. L’Atletico Madrid sarebbe interessato a James Rodriguez. Dopo aver perso cinque titolari, il club spagnolo deve riorganizzare la squadra. Ha soldi da investire e un Feeling particolare con James Rodriguez. Feeling reciproco, scrive il Corriere dello Sport, stando a quanto riportato nelle ultime 24 ore dal canale colombiano Caracol Deportivo e confermato da As. James vorrebbe l’Atletico e avrebbe messo in stand by la ...

CorSport : Ritratto di Maxi Lovera - osservato dal Napoli. A 11 anni aveva già un procuratore : Al Napoli piace Maxi Lovera. Il giocatore, appena 20enne, è già stato ai Mondiali del 2018 con l’under 20 dell’Argentina. Esperienza finita male ma che per Lovera è stata un sogno. Il Corriere dello Sport oggi racconta la sua storia. È centrocampista attaccante esterno, alto 1,68. Il suo idolo è Messi, anche se gioca nel Rosario Central e la pulce tifa l’altra squadra della città, il Newell’s Old Boys, dove giocò prima di partire per la ...