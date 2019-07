Savoini chi?

Fondi russi alla Lega - Renzi attacca : “Se Savoini chiese soldi a una potenza straniera è alto tradimento. Salvini chiarisca” : “Se quei soldi un sovranista che stava con Salvini li ha chiesti ad una potenza straniera, questo è alto tradimento”. Dal palco del teatro Elfio Puccini di Milano Matteo Renzi attacca il ministro dell’interno Matteo Salvini sul caso degli audio pubblicati da Buzzfeed: “Se non lo capisce in italiano, glielo dico in russo, vogliamo “Glasnost” ovvero trasparenza” L'articolo Fondi russi alla Lega, Renzi attacca: “Se Savoini chiese ...

Lega : Carfagna - ‘Savoini chiarisca - altrimenti imbarazzo per sovranisti’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – Sull’audio pubblicato da Buzzfeed ‘c’è un’indagine in corso e noi crediamo che per tutti valga il principio costituzionale di non colpevolezza fino a condanna definitiva. Aspettiamo il lavoro della magistratura, che lo faccia con rapidità e serenità. Non ho motivo di dubitare delle affermazioni di Matteo Salvini. Credo che invece debba chiarire Savoini, l’unico che ...

Fondi russi Lega - Salvini : "Savoini? Non so cosa facesse a quel tavolo - chiedetelo a lui" : Sulla vicenda che sta mettendo in difficoltà il leader leghista, interviene il premier Conte: "Non conosco Savoini. Non l'ho maiincontrato personalmente: era presente alla cena in onore diPutin a Roma solo perché partecipò al forum Italia russia delpomeriggio"

Lega - Salvini : “Savoini non invitato da me. Non so cosa ci facesse a quel tavolo - chiedetelo a lui” : “Scusate il ritardo, stavo nascondendo i rubli sotto il cuscino”. Così, con una battuta, Matteo Salvini apre la conferenza stampa al Viminale con i gestori delle discoteche italiane. “A che titolo partecipò Savoini all’incontro con il ministro dell’Interno russo di ottobre? Ma che ne so, chiedetelo a lui, con me c’è sempre tanta gente”. All’incontro di pochi giorni fa a Villa Madama con Putin, ...

Salvini elude le domande su Savoini e fa sarcasmo sulla magistratura : "Inchiesta ridicola" : Matteo Salvini oggi ha tenuto una conferenza stampa al Viminale per presentare un accordo sottoscritto con i gestori delle discoteche, "un'intesa programmatica di prevenzione all'abusivismo e per assicurare adeguate misure di sicurezza". Lui stesso ha aperto la conferenza scherzando:"Scusate il ritardo, stavo cercando di nascondere gli ultimi rubli..."Ovviamente, quando è stato il momento di rispondere alla domande dei giornalisti, queste si ...

Gianluca Savoini indagato a Milano per i fondi russi alla Lega. Renzi sfotte Salvini : "Chi devi querelare" : È Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia, il primo indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'indagine su presunti finanziamenti russi alla Lega. La conferma arriva da fonti investigative. Il diretto interessato, ex portavoce di Matteo Salvini, si difende: "Non ho

Lega e fondi russi - indagato Savoini M5S : sì alla commissione d’inchiesta : Inchiesta affidata al procuratore aggiunto De Pasquale e ai pm Spadaro e Ruta del dipartimento «reati economici transnazionali». «Stiamo facendo accertamenti per capire se ci siano reati o meno», ha confermato il procuratore Greco

"Fondi russi alla Lega" - indagato Gianluca Savoini | M5S : "Sì a commissione d'inchiesta su finanziamenti partiti" : Il leader leghista su Facebook ribadisce: "Zero soldi dalla russia". La procura di Milano ha formulato l'ipotesi di "corruzione internazionale" nell'inchiesta sui presunti finanziamenti russi ricevuti dalla Lega e i Dem hanno richiesto un chiarimento da parte di Salvini in Aula

Fondi russi - indagato Gianluca Savoini. M5S chiede commissione d'inchiesta : È stata aperta dalla procura di Milano un'inchiesta per corruzione internazionale sulla vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega riportata dal sito americano BuzzFeed. Intanto...

Fondi russi a Lega - Conte : “Chiarimenti a Salvini? Mi fido di lui”. E Fontana glissa su denuncia a Savoini : Nel giorno in cui era emersa l’inchiesta BuzzFeed sui presunti Fondi russi alla Lega aveva preferito non replicare alle domande de IIFattoquotidiano.it, così come fatto da Luigi Di Maio. Ora, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, ribadisce invece fiducia al suo vice leghista: “Devo ammettere che non ho sentito l’audio di cui si parla, la parola chiave è fiducia. ...

**Lega : Pd chiede audizione Salvini - Savoini e ambasciatori su caso Russia** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il Pd ha appena formalizzato in Commissione Affari Europei alla Camera la richiesta urgente di audizione di Matteo Salvini, Gianluca Savoini, Alberto Nardelli “e degli ambasciatori italiano in Russia e russo in Italia” sull’inchiesta di BuzzFeed. Lo rende noto il deputato dem Filippo Sensi in un tweet.L'articolo **Lega: Pd chiede audizione Salvini, Savoini e ambasciatori su caso Russia** ...

