Positivo ad alcol e droga | travolge col Suv due cuginetti | uno muore | l' altro è gravissimo

(Di venerdì 12 luglio 2019) È stato arrestato dalla polizia di Stato per omicidio stradale aggravato l’uomo che alla guida di un suv ha travolto duedi 11 e 12 anni nel centro storico di Vittoria, in provincia di Ragusa. Uno dei bambini è morto sul colpo e l’è in gravissime condizioni.L’investitore è un 34nne, Rosario Greco, risultatoall’assunzione di. La Squadra mobile gli contesta anche la detenzione di oggetti atti a offendere: nel suv c’erano uno sfollagente telescopico e una mazza da baseball.I passeggeri che erano con lui, e che come l’autista sono fuggiti a piedi dopo l’incidente, si sono presentati volontariamente in Questura spiegando di essere scappati per paura di essere aggrediti. Sono stati denunciati per omissione di soccorso.Il bambino ferito è stato trasferito in elisoccorso nel ...

