huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Un lungo articolo sull’incorona Matteocome “l’piùin”. Certamente “l’più potente in Italia” scrive il settimanale britannico, domandandosi se il vice premier leghista “userà questo potere per distruggere l’euro”.L’seguein un evento pubblico a Orvieto, acclamato dai cori “Mat-te-o, Mat-te-o”. Lo chiamano il Capitano e, scrive il settimanale, il suo soprannome che richiama alla memoria il mussoliniano Duce. Ma non definiscecome un neofascista. Sottolinea il vero problema, cioè chenon sta dimostrando in alcun modo di poter risolvere alcuno dei malesseri che affliggono l’Italia. Non la stagnazione economica, né la disoccupazione. Ha due nemici preferiti: i migranti e Bruxelles, prosegue ...

HuffPostItalia : Per l'Economist Salvini è 'l'uomo più pericoloso in Europa' - cinziamangano : RT @HuffPostItalia: Per l'Economist Salvini è 'l'uomo più pericoloso in Europa' - SushiMars : RT @HuffPostItalia: Per l'Economist Salvini è 'l'uomo più pericoloso in Europa' -