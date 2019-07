(Di venerdì 12 luglio 2019) Il sindaco di San Giuliano Terme (Pisa), Sergio Di Maio, ha annunciato l'avvio dell'iter di licenziamento del marito diin Cassazione per l'e la distruzione del cadavere della moglie.è dipendente del: “Lo licenzieremo non appena avremo in mano tutte le carte necessarie”.