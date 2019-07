I francesi premiano la Rackete Scoppia l' ira di Salvini

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Angelo Scarano Parigi dà la cittadinanza onoraria allaper "meriti umanitari". L'ira di: "Medaglia a chi infrange le regole" Il caso Carolacontinua a far discutere. La capitana della Sea Watch che con una manovra spericolata è entrata nel porto di Lampedusa è stata, come è noto, scarcerata dopo la decisione del gip Vella di revocarle gli arresti. Ma la capitana è divantata una vera e propria icona della sinistra italiana ed Europea a caccia di nuovi simboli che rappresentino il "buonismo" legato ai migranti. E così, in questo quadro, è maturato un "premio" piuttosto curioso per la ragazza tedesca: la città di Parigi le ha infatti conferito la cittadinanza onoraria. Una scelta che di certo farà discutere. A proprorre l'onorficenza è stato il gruppo "Generation.s". Il consiglio comunale ha approvato in tempi rapidi l'istanza e così Carolaè ...

