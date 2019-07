Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sta per decollare la trattativa tra ile il Sassuolo per lo scambio Francesco-Alessandro Russo. Il centrocampista dei neroverdi dovrebbe svolgere le visite mediche con il grifone già nelle prossime ore, dopodiché raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra nel ritiro in Austria a Neustift. Una trattativa cominciata da alcune settimane e che finalmente adessovedere la luce.a tutto gas su Marko Rog Un altro nome che sta catalizzando le attenzioni della dirigenza dele dei tifosi è quello di Marko Rog, centrocampista di proprietà del Napoli, considerato prioritario per lo scacchiere di Andreazzoli. Il croato rappresenta la prima scelta del mister e del presidente, certi di poter alzare il livello con l'inserimento di un elemento che incarna al meglio le caratteristiche tanto desiderate. Rog, infatti,essere impiegato sia come regista davanti ...

jacopodantuono : #Genoa: vicinissimo #Cassata e scatto per #Rog, potrebbe arrivare anche #Miskovic - cn1926it : #Napoli, #Rog vicinissimo al #Genoa, in arrivo 20 milioni - #RAI - SiamoPartenopei : RAI - Rog vicinissimo al Genoa, le cifre dell'affare. Giuntoli valuta due nomi per sostituire il croato -