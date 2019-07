F1 | GP Gran Bretagna 2019 | domani le qualifiche sabato 13 luglio Orari | tv | programma

F1 - Risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Valtteri Bottas precede Hamilton e le Ferrari - ma la Mercedes spaventa sul passo : La Mercedes torna in vetta. Valtteri Bottas, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno, decimo appuntamento del calendario. Dopo una mattinata nella quale era stato Pierre Gasly ad emergere, nel corso di questo pomeriggio inglese tutto è tornato nei ranghi, con le Mercedes a fare il vuoto e le rivali ad inseguire. La Ferrari, quantomeno sul ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : risultati e classifica FP2. Bottas al comando - Mercedes stellare sul passo gara : Valtteri Bottas ha chiuso con il miglior tempo le FP2 del GP di Gran Bretagna 2019 di F1, girando in 1:27.732 e precedendo il compagno di squadra britannico Lewis Hamilton di 69 millesimi che però ha dominato tutti nella simulazione del passo gara. Terza e quarta posizione per le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, relativamente vicine ai tempi con gomma nuova ma apparse in grossa difficoltà con le gomme non solo nei confronti ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : previsioni meteo qualifiche. Rischio pioggia consistente : A dispetto di quanto previsto ad inizio settimana, le qualifiche del GP di Gran Bretagna di F1 potrebbero non essere sull’asciutto: le previsioni meteo su Silverstone danno infatti probabilità molto alte di precipitazioni per l’orario dell’inizio dell’attacco alla pole position. La temperatura sarà attorno ai 11°C, mentre sarà da tenere d’occhio il vento, che spirerà attorno ai 15 km/h, e potrebbe creare qualche ...

F.1 - GP di Gran Bretagna - Libere 1 : il più veloce è Gasly : Pierre Gasly ha ottenuto il giro più veloce nella prima sessione di prove Libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Il francese della Red Bull è riuscito a segnare la migliore prestazione proprio passando sotto la bandiera a scacchi, al termine dei primi 90 minuti di prove. Pierre ha fermato il cronometro sull'1:27.173, staccando di quattro decimi la Mercedes di Bottas e di otto decimi il compagno di squadra, Max Verstappen.I primi dieci. Quarto ...

VIDEO Valtteri Bottas sbaglia box nel GP Gran Bretagna - si ferma dalla Haas! Che errore del pilota Mercedes : Valtteri Bottas si è reso protagonista di uno strano errore durante le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes è infatti rientrato ai box ma si è fermato sulla piazzola riservata alla Haas, gli uomini erano fuori con un alettone aspettando Grosjean ma il finlandese era talmente concentrato che ha visto dei meccanici vestiti di nero proprio come quelli della sua scuderia e si è fermato. Di ...

F1 - Risultato FP1 GP Gran Bretagna 2019 : Gasly davanti a tutti nel finale - Ferrari a un secondo : Sotto i nuvoloni inglesi si sono concluse le prime prove libere del GP di Gran Bretagna 2019 di F1, con Pierre Gasly che si è imposto con un tempo di 1:27.173 registrato con gomma soft sul finale dopo che a mezz’ora dalla fine è cominciata a scendere la classica e imprevedibile pioggierellina britannica che aveva interrotto il lavoro di setup dei vari team; il nuovo asfalto del tracciato aveva già reso la fase di frenata particolarmente ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : risultati e classifica FP1. Bottas davanti a Hamilton - Ferrari attardate : Valtteri Bottas ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Il finlandese ha stampato un rilevante 1:27.629 su gomme soft e ha così preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton, attardato di mezzo secondo sulla stessa mescola: doppietta Mercedes sul circuito di casa, le Frecce d’Argento sembrano essere inarrivabili. Terza piazza per Max Verstappen (Red Bull) ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : orario d’inizio e come vedere in tv e streaming le prove libere : Oggi venerdì 12 luglio si disputano le prove libere del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Incomincia il lungo weekend a Silverstone, i piloti avranno a disposizione due sessioni da 90 minuti ciascuna per trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e per migliorare il feeling con questo storico tracciato su cui si è fatta la storia della Formula Uno. Si preannuncia Grande spettacolo anche se le previsioni della ...