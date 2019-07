Disastro ferroviario in Puglia | tre anni fa la tragedia

Disastro ferroviario in Puglia - a settembre nuova fase del processo : Disastro ferroviario in Puglia, a settembre nuova fase del processo Il 12 luglio 2016, sulla linea ferroviaria Bari-Barletta, tra Andria e Corato, due convogli, che viaggiavano in direzioni opposte su un binario unico, impattano frontalmente. 23 vittime, oltre 50 i feriti. Una lunga fase di indagini ha portato al procedimento in ...