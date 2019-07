Tiberio Timperi chiarisce | “La vita in diretta? Missione compiuta”

lanostratv

(Di giovedì 11 luglio 2019) Lain: “compiuta, ora torno a casa” Martedì 9 luglio sono stati resi noti i Palinsesti Rai 2019/20 e tra le novità della prossima stagione televisiva c’è il ritorno dia Unomattina in Famiglia. Il conduttore, raggiunto da Tvblog, ha detto: “Per me è un ritorno al futuro per certi versi. È Unomattina in Famiglia 2.0. Si torna casa. Siamo pronti per una. Il comandante Orfeo ci aveva chiesto di fermare e invertire la tendenza de Lain. Così è stato.compiuta e adesso si torna a casa.” Dunque un ritorno a quella che è stata la sua casa per anni, perdopo un’intera stagione alla guida de Laininsieme a Francesca Fialdini. Le strade dei due, infatti, si divideranno. Entrambi andranno ad occupare il weekend di Rai1:con Unomattina in ...

