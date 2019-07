Temptation Island | Katia ha un crollo inaspettato per tutti

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Alessandro Pagliuca Ailemotivo avuto daha profondamente sorpreso anche la produzione Anche le "fotoniche" piangono. Dopo tre settimane vissute da vera e propria regina di "" in virtù del suo atteggiamento sempre sopra le righe, all'improvvisoFanelli ha un. A raccontarlo sono le video-anticipazioni della prossima puntata del reality di Canale 5, diffuse via Instagram dalla produzione. Il motivo? Per scoprirlo dovremo aspettare lunedì, ma è probabile che sia da ricondurre alla vicinanza del fidanzato Vittorio con la single Vanessa: "Una reazione inaspettata - scrive lo staff della trasmissione via social - nella quarta puntata accadrà di tutto: vedremocome non l'abbiamo mai vista!".piange aProprio durante l'ultima puntata, infatti, è avvenuto un vero e proprio colpo di scena per ...

