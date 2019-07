Messaggero | Gli Irriducibili contro il decreto sicurezza | abbandonano la curva Nord della

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Dura protesta da parte del gruppo storicoLazio. glile dure imposizioni previste dal. Secondo quanto riporta il, lasceranno alvuota in maniera permanente, niente più stadio,niente più trasferte, niente più cori e coreografie. Hano deciso di togliere lo striscione, non partecipando più a qualsiasi iniziativa all’interno dell’Olimpico e in qualsiasi altro stadio dove giocherà la Lazio, iniziando dal ritiro di Auronzo. Questa la nota diffusa da gruppo di tifosi «Non ci renderemo complici di questo scempio che per troppo tempo ci ha utilizzati e sfruttati, ma resteremo coerenti con i valori che ci accompagnano dal momentoragione e per tutta la vita» L'articolo: GliillaLazio ilNapolista.

