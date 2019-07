Inter | pugno di ferro di Conte | Nainggolan e Icardi bocciati RUMORS

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) L'è al centro dell'attenzione in questi ultimi giorni. Lunedì è cominciato il ritiro a Lugano che durerà fino alla giornata di domenica dopodiché il club volerà in Asia per la tournée che la vedrà partecipare alla prossimanational Champions Cup. Proprio domenica, contro il Lugano, ci sarà la prima gara amichevole alla quale non prenderanno parte parte Radjae Mauro. L'amministratore delegato della società nerazzurra, Giuseppe Marotta, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport che i due giocatori sono fuori dal progetto mettendoli ufficialmente sul mercato. Il belga e l'argentino, dunque, durante il ritiro stanno svolgendo la parte atletica con i compagni senza partecipare alla parte tattica. La bocciatura diIl tecnico dell', Antonio, nella sua prima conferenza stampa in nerazzurro, domenica, ha sottolineato come si sia allineato alla scelta ...

