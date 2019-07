ILVA Ecco il peggior nemico per il futuro dell' acciaio a Taranto

Milan - senti Andrè SILVA : “io finto infortunato? Ecco la verità! E sul futuro in rossonero…” : L’avventura di Andrè Silva al Siviglia sembra destinata a concludersi in maniera poco positiva: tanti alti e bassi e le accuse di fingere un infortunio per non giocare. Il portoghese respinge le accuse e pensa al ritorno al Milan Con una giornata al termine della Liga spagnola, l’avventura di Andrè Silva al Siviglia sembra essere destinata a concludersi in maniera tutt’altro che positiva. Dopo il grande impatto iniziale, ...