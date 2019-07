Delitto Macchi | accolta in Appello la richiesta di Stefano Binda | saranno ascoltati tre

tgcom24.mediaset

(Di giovedì 11 luglio 2019) In aula a Milano anche la madre di Lidia: "Spero chedica la verità.E' sempre molto dura vederlo". L'uomo, 51 anni, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della studentessa, si è sempre dichiarato innocente

