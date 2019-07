THE HANDMAID' S TALE - Recensione 3x07 Under His Eye

lostinaflashforward

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Dopo sei episodi che hanno tenuto il ritmo per storia e potenza delle immagini, il settimo episodio inaugura la seconda metà di stagione basandosi più sui concetti trasmessi finora che sulla trama in se stessa, che viene messa da parte, anche se non completamente. "His Eye" funge da spartiacque fra gli eventi che hanno coinvolto Gilead e il Canada nella prima parte con quello che avverrà, in uno scenario di certo non semplice. Con la regia che ritorna a Mike Barker dopo quattro episodi e la sceneggiatura di Nina Fiore e John Herrera (che hanno curato nella serie l'episodio della seconda stagione "Women's Work"), l'episodio vede June impegnata a raggiungere sua figlia, una situazione che comporterà diverse conseguenze, Emily confrontarsi con le sue azioni passate e Serena che contempla il suo futuro a Washington.-Per sua mano: L'episodio si apre con un gruppo di ancelle, fra cui ...

