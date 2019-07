Problemi col fisco per Gerard Piquè | indagata per evasione fiscale anche la moglie Shakira

MotoGP - GP Germania 2019 : Francesco Bagnaia salta la FP2 - Problemi al collo dopo una caduta : Francesco Bagnaia non prenderà parte alle prove libere 2 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP incominciata oggi sul circuito del Sachsenring. Il centauro italiano ha infatti risentito di alcuni problemi al collo dopo essere caduto in curva 8 durante la sessione mattutina ed è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti. Il 22enne piemontese, Campione del Mondo della Moto2 e alfiere della Ducati, è dunque costretto a ...

WhatsApp - Problemi di funzionamento : nord Europa e costa atlantica Usa le zone più colpite : WhatsApp è senza ombra di dubbio l'applicazione di chat di terze parti più famosa al mondo. Tuttavia, la piattaforma di messaggistica sembra essere afflitta da non pochi problemi negli ultimi tempi e in particolar modo nella giornata odierna. Infatti attualmente si sono registrate oltre 1.400 segnalazioni da parte degli utenti, tutte in una sola volta, insistendo sul fatto che l'applicazioni non funzioni correttamente. Una mappa di disservizio ...

Salute - 851 mila italiani in cura per Problemi mentali : oltre la metà sono donne - le più colpite da depressione : Quarantuno anni senza manicomi ma la Salute mentale continua a soffrire. A causa di investimenti scarsi e carenza di personale la capacità assistenziale finora è riuscita a soddisfare poco più della metà (il 55,6 per cento) del fabbisogno nazionale, secondo una stima della Società italiana di epidemiologia psichiatrica (Siep). Spinto dall’urgenza di trovare una soluzione il Ministero della Salute ha allora istituito un tavolo tecnico sulla ...

Civitavecchia - 30enne uccide la madre a coltellate e chiama la polizia : arrestato. “Ha Problemi psichiatrici” : Ha ucciso la madre con con un coltello da cucina dopo una lite e ha chiamato la polizia. Poi, si è cambiato i vestiti sporchi di sangue ed è andato a fumare in giardino, aspettando l’arrivo dei poliziotti. Per questo un uomo di 30 anni è stato arrestato giovedì sera a Civitavecchia, vicino a Roma, con l’accusa di omicidio. La madre, di 55 anni, era già morta all’arrivo dei soccorsi. Sulla base delle prime ricostruzioni, il ...

Vela - Giovanni Soldini : “La barca per me è un piccolo mondo - sui Problemi del clima serve un cambio di mentalità” : Giovanni Soldini, simbolo della Vela italiana e principale specialista al mondo nelle navigazioni solitarie, è intervenuto al Forum dell’ANSA tenutosi nella giornata di oggi raccontando il proprio rapporto con il mare e con le ultime esperienze affrontate. Il velista milanese ha sottolineato soprattutto l’importanza della tecnologia introdotto dall’America’s Cup e le sue ripercussioni sulla quotidianità: “La ...

EA corregge i Problemi di sicurezza di Origin che potevano mettere in pericolo milioni di utenti : EA ha corretto i problemi di sicurezza della sua piattaforma Origin, che avrebbero potuto consentire agli hacker di violare e sfruttare milioni di account degli utenti, riporta Engadget. Le vulnerabilità sono state individuate da Check Point Research e CyberInt e, una volta sfruttate, avrebbero potuto consentire l'acquisizione dell'account giocatore e il furto di identità. Le società di cibersicurezza hanno avvisato EA, che è stata pronta a ...

Sandra Milo e i Problemi col fisco : “Hanno revocato il sequestro dei miei guadagni” : L’attrice aveva raccontato nei mesi scorsi di avere problemi economici tali da aver pensato addirittura al suicidio. Ora...

Formula 1 - Mattia Binotto : “In Francia avremo qualche piccola evoluzione - ma non sarà la soluzione a tutti i nostri Problemi” : In casa Ferrari cresce l’attesa in vista di una settimana potenzialmente fondamentale specialmente dal punto di vista psicologico per il resto del Mondiale di Formula 1 2019, dato che oltre alla decisione definitiva sul caso Vettel andrà in scena nel weekend il Gran Premio di Francia. Sul circuito del Paul Ricard la scuderia di Maranello è chiamata a confermare le ottime prestazioni messe in mostra a Montreal anche se la conformazione del ...

L'oroscopo di domani mercoledì 19 giugno - 1ª sestina : Vergine 'top' - Problemi per l'Ariete : L'oroscopo di domani 19 giugno 2019 svela le nuove previsioni estrapolate sugli astri relativi alla giornata di mercoledì. Target di oggi i primi sei segni dello zodiaco, ovviamente rappresentati da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere come andrà il giorno coincidente con la parte centrale dell'attuale settimana? Diciamo in questo caso che l'Astrologia applicata alla giornata in oggetto ha riservato un trattamento di ...

Milano - abusa di tre bambine tramite un falso profilo Whatsapp. Arrestato 48enne con Problemi psicologici : Un uomo ha abusato per tre anni di tre bambine tra gli 11 e i 13 anni grazie a un profilo falso su Whatsapp. È successo in una cittadina tra Milano e Lodi, dove l’uomo di 48 anni, incensurato e con problemi psicologici, attirava le bambine in casa abusandone e filmandole. L’uomo è stato Arrestato su ordine del gip di Milano. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo aveva finto di essere una bambina di nome ...

Tecnologia Ising : realizzata la più grande macchina di calcolo basata sulla luce per la risoluzione di Problemi complessi : Trovare il tragitto più corto che collega molte città, confrontando i numerosi e diversi percorsi, è un compito che diventa sempre più arduo al crescere del numero di città da visitare. Calcoli di ottimizzazione combinatoria, simili a questo, sono molto frequenti nella quotidianità, nella scienza e nell’ingegneria, ma sono difficilmente trattabili su larga scala dai computer tradizionali. Lo sviluppo di nuovi sistemi hardware che possano ...

Instagram down oggi in Italia/ Problemi log-in - tutta colpa del nuovo algoritmo? : Instagram down oggi in Italia: cosa sta succedendo? Problemi nell'eseguire il log-in e da web, le segnalazioni e le possibili cause.

Live Non E La D’Urso : ospiti Gennaro - Francesca e l’ex Giorgio. Lei svela i Problemi dell’ex con alcol e sostanze…leggi cosa è accaduto : Al Grande Fratello Francesca De Andrè ha dato più volte del ‘fatto’ al suo ex, Giorgio Tambellini. Ieri sera a Live Non è la D’Urso, la ragazza è tornata all’attacco ed ha lanciato pesanti accuse.... L'articolo Live Non E La D’Urso: ospiti Gennaro, Francesca e l’ex Giorgio. Lei svela i problemi dell’ex con alcol e sostanze…leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Dal diabete alla colite ulcerosa : focus su microbioma e Problemi di salute : Tre studi pubblicati su “Nature” e “Nature Medicine”, condotti nell’ambito dello “Human microbiome project“, che punta a catalogare i codici genetici dei microrganismi ospiti nel corpo umano, hanno focalizzato la loro attenzione su problemi di salute cui contribuiscono tali microrganismi presenti nelle zone più disparate, dalla pelle all’intestino. La prima ricerca è stata guidata da Curtis ...