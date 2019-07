Morto al Centro Rimpatri | detenuto malato a Fanpage | “Un inferno | appesi a una corda per

Morto nel Centro Rimpatri - polizia minaccia e picchia un giornalista : “Sparisci” : Il giornalista torinese Roberto Chiazza stava documentando il presidio di ieri sera davanti al CPR di Torino: dopo aver ripreso le manganellate della polizia a due ragazzi inermi è stato a sua volta picchiato e minacciato: "Un agente mi ha dato una manata in faccia, un calcio a una mano e poi ha colpito la macchina fotografica danneggiando il motore della messa a fuoco automatica".Continua a leggere