liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ancona, 10 lug. (AdnKronos) -indopo la tempesta di pioggia e vento che ieri ha devastato spiagge, tra cui quelle di Numana e Sirolo, provocato la caduta di numerosi alberi, oltre ad allagamenti e incidenti, e registrato anche un morto, un uomo di 72 anni colpito da infarto nel pom

Notiziedi_it : Maltempo, Marche in ginocchio. Tanti danni, Numana devastata da pioggia e vento - BinaryOptionEU : #Spiagge devastate e una vittima, #Marche in ginocchio - News24Italy : #Spiagge devastate e una vittima, Marche in ginocchio -