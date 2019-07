Juventus | fra selfie | autografi e sorrisi | inizia l’era Sarri

Pogba Juventus - parole chiarissime di Solskjaer sul futuro del francese : Pogba Juventus- Intervenuto dal ritiro del Manchester United, il tecnico Solskjaer ha fatto il punto della situazione sul mercato del club inglese, ragionando attentamente anche sul prossimo futuro di Pogba, accostato sempre con maggiore frequenza alla Juventus. Il tecnico ha così rivelato: “Ci sono state un sacco di chiacchiere e speculazioni su molti dei nostri […] More

De Ligt Juventus - affare fatto : la cifra del trasferimento è monstre! : DE Ligt Juventus- affare fatto tra l’Ajax e la Juventus per il passaggio in bianconero di De Ligt. Il centrale olandese vestirà bianconero già nel corso delle prossime ore. cifra record che potrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro con i relativi bonus. La conferma sarebbe arrivata anche dalla compagna del difensore, la quale […] More

Calciomercato Juventus - Pogba : il francese avrebbe scelto il Real Madrid : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano Paul Pogba. Secondo l’edizione on line del quotidiano inglese Daily Mail, il francese avrebbe scelto il Real Madrid come sua prossima destinazione. Il centrocampista oggi è atterrato in Australia con il Manchester United per prendere parte alla tournèe estiva della sua attuale squadra. Non ci sono stati quindi strappi clamorosi, ma è ormai quasi certo che sarà la sua ultima trasferta ...

Pogba Juventus - offerta monstre di Paratici allo United per il francese : Pogba Juventus – Continua la telenovela sul futuro di Paul Pogba. Mino Raiola, agente del centrocampista, ha ribadito l’intenzione del suo assistito di lasciare questa estate il Manchester United. Con il francese che potrebbe presentarsi con qualche giorno di ritardo in Australia per raggiungere i compagni per l’inizio della tournée estiva in attesa di aggiornamenti sul suo futuro. […] More

Calciomercato Juventus - fra i colpi possibili ci sarebbe Icardi : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando incessantemente per rinforzare la squadra, accontentando così le richieste del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che ha le idee ben chiare. Sarri punterà infatti su un calcio molto offensivo, ma partendo dalle caratteristiche tecniche dei calciatori a sua disposizione. Uno dei pallini del tecnico napoletano è Mauro Icardi, da tempo seguito dalla ...

Juventus - un francobollo celebra lo Scudetto 2018/2019 : Juventus francobollo – E’ stato emesso nella giornata di oggi (raccolto in apposito foglietto) il nuovo francobollo italiano targato Juventus: si tratta del 15° dedicato alla società torinese e il 14° legato alla vittoria dei bianconeri nel campionato di serie A. La vignetta del francobollo – spiega ANSA – (valido per la posta ordinaria) mostra, […] L'articolo Juventus, un francobollo celebra lo Scudetto 2018/2019 è stato ...

Poste Italiane emette un francobollo dedicato alla Juventus : Simpatica iniziativa di Poste Italiane, che comunica l’emissione, da parte del ministero dello Sviluppo Economico, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. ...

Pogba-Juventus - il francese ha scelto la sua prossima destinazione : Pogba-Juventus, un affare destinato a non concretizzarsi. Le informazioni in arrivo dalla Spagna vanno tutte nella stessa direzione, e non piaceranno ai tifosi bianconeri. Il francese, ex Juve, ha scelto il Real Madrid, che ha sbaragliato la concorrenza con un’offerta monstre. Pogba-Juventus? A spuntarla è il Real Madrid OFFERTA REAL! 80 milioni di euro cash […] More

Juventus - Franco Causio : “Rabiot? Non sposta gli equilibri” : “Mi auguro che vada alla Juve. Se quest’anno il campionato e’ finito a febbraio, se i bianconeri continuano cosi’ sicuramente l’anno prossimo terminera’ prima”. Sono le dichiarazioni di Franco Causio a margine di un evento legato al premio ‘Fair Play-Menarini’ 2019. “Sinceramente penso che tutte le squadre si rinforzeranno, cominciando dal Napoli e dall’Inter, quindi ...

Il fratello di Higuain : 'Gonzalo in Italia giocherà solo nella Juventus' : La Juventus è sicuramente una delle società più attive sul mercato, e lo confermano le recenti importanti ufficializzazioni di alcuni acquisti: dopo l'arrivo di Ramsey dall'Arsenal, è arrivata l'ufficializzazione dell'acquisto del terzino sinistro Luca Pellegrini dalla Roma per 15 milioni di euro, così come l'annuncio e la presentazione del centrocampista francese Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Il francese ha ...

Juventus - conferenza stampa Rabiot : le prime parole del francese LIVE : conferenza stampa Rabiot- Adrien Rabiot si prepara alla presentazione in maglia bianconera dinanzi ai giornalisti presso la sala stampa dell’Allianz Stadium. Dopo le visite mediche e l’ufficialità, i bianconeri si preparano a presentare il nuovo colpo di mercato ai tifosi e alla stampa. Sorride Sarri, il quale potrà contare su un centrocampista duttile tatticamente, adattabile […] L'articolo Juventus, conferenza stampa Rabiot: ...

Pogba Juventus - il francese ha deciso : a breve incontro con Solskjaer : Pogba Juventus – La Juventus non molla il sogno Pogba. Il centrocampista francese considera concluso il suo (secondo) tempo al Manchester United e punta ad una nuova esperienza. Stando a quanto sottolineato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ oggi i Red Devils ricominceranno la preparazione all’Aon Training Complex e l’ex bianconero oltre alle visite mediche di rito incontrerà la società e il […] ...