Julio Iglesias padre a 75 anni Un 43enne di Valencia è suo figlio biologico

Javier Santos è il nono figlio di Julio Iglesias - vinta la battaglia legale durata 20 anni : Javier Sanchez Santos è nato nell'aprile del 1976 ed è il figlio non riconosciuto di Julio Iglesias. Il Tribunale di Valencia riconosce che il cantante madrileno è il padre biologico dell'uomo, oggi 43enne, nato dalla relazione con la ex ballerina portoghese Maria Edite. La battaglia legale per il riconoscimento va avanti da 20 anni.Continua a leggere