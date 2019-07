Governo : in corso a p.Chigi vertice Di Maio con sottosegretari M5S : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, è in corso a Palazzo Chigi un vertice tra Luigi Di Maio e i sottosegretari in quota M5S. La riunione, viene riferito da alcune fonti, sarebbe stata voluta dal vicepremier per condividere i risultati delle ‘graticole’ ed affrontare anche i malumori sui ‘test’ nelle diverse commissioni sollevate nei giorni scorsi dagli stessi sottosegretari. In ore in ...

Migranti : Salvini - ‘in corso attacco contro Governo italiano e ministro’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ chiaro ed evidente che è in corso un attacco contro il governo italiano, in particolare contro un ministro che ha dimostrato di avere le palle e di avere il consenso del popolo italiano”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “In Europa sono terrorizzati – aggiunge – e le proveranno tutte pur di fermarci e di ...

Governo - Di Maio non si presenta al cdm. Salvini se ne va a riunione in corso : Luigi Di Maio non si è presentato e Matteo Salvini se ne è andato a riunione in corso. I due vicepremier non si sono visti al consiglio dei ministri, convocato in anticipo di un’ora, che aveva all’ordine del giorno l’assestamento di bilancio e il rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 2018. Il capo politico M5s ha fatto sapere che la sua assenza era stata “comunicata una settimana ...

Amanda Knox - Italia deve risarcirla : Corte di Strasburgo rigetta ricorso del Governo : Amanda Knox ha subito un danno morale e l’Italia dovrà risarcirla con 10.400 euro più le spese legali. Lo ha deciso la Corte di Strasburgo rigettando la richiesta del governo di pronunciarsi di nuovo sul caso dopo che l’Italia era stata condannata per avere violato il diritto della difesa della giovane americana arrestata, condannata, scarcerata – dopo poco meno di quattro anni in cella – e quindi definitivamente assolta ...

Migranti - Ong : “Chi sta al Governo spende energie per ostacolare il soccorso di vite umane in mare” : Continua lo scontro tra Matteo Salvini e le Ong, all'indomani dell'approvazione del decreto sicurezza bis e del salvataggio, da parte della Sea Watch, di 43 Migranti che l'organizzazione rifiuta di riportare in Libia. All'intimidazione di rispettare le direttive del ministro leghista, Mediterranea Saving Humans risponde: "Non temiamo per noi, rispettiamo il diritto internazionale e italiano, ma siamo preoccupati perché chi sta al governo spende ...

Vertice di Governo interlocutorio - restano i nodi. Salvini : «Abbiamo avviato un percorso» : Il conforno nel governo è appena iniziato e il Vertice a Palazzo Chigi sui temi economici è stato tutt'altro che risolutivo. A partire dai dubbi del ministro Tria sulle coperture...

Crisi di Governo. Di Maio chiede soccorso a Mattarella : Pur di rimanere attaccato alla poltrona oggi Luigi Di Maio sembra disposto a tutto. Oggi il politico grillino è salito

Le conseguenze del discorso di Conte sul Governo : Il premier Conte ha parlato. E ha preferito pronunciare il suo discorso davanti alle telecamere anziché alle Camere riunite. Ora ci sono più piani di lettura e tutti sono pericolosamente inclinati. Doveva essere un discorso dirimente, un ultimatum, che chiamava ciascuno dei partner di governo alle reciproche responsabilità per il bene del Paese, del suo governo, della coalizione e invece è stato l'inizio di un precipizio. Di un avvitamento. Più ...

Governo sul filo del rasoio : il discorso di Giuseppe Conte per evitare la crisi senza via d’uscita : Il presidente del Consiglio terrà oggi pomeriggio una conferenza a palazzo Chigi per fare il punto della situazione e scongiurare una crisi di Governo senza via d'uscita. Giuseppe Conte richiamerà a responsabilità e dignità, sottolineando come non sia possibile continuare la legislatura in questo modo. Intanto la risposta dal ministero dell'Economia alla lettera della Commissione Ue è arrivata a Bruxelles.

Governo - attesa per il discorso di Conte : Il premier Giuseppe Conte lima il discorso agli italiani chepronuncerà oggi pomeriggio dopo un lungo silenzio per evitare ilbaratro della crisi. Responsabilità e dignità saranno due parolechiave.