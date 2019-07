Questo misterioso esopianeta ha un’atmosfera più simile a quella di una stella

scienze.fanpage

(Di martedì 9 luglio 2019) Grazie alle rilevazioni spettroscopiche effettuate con i telescopi spaziali Hubble e Spitzer, un team di ricerca internazionale ha scoperto che un pianeta extrasolare a 100 anni luce dalla Terra - Gliese 3470b - possiede un'atmosfera piùdi una. È composta esclusivamente da elio e idrogeno, e mancano completamente metano, ossigeno, carbonio ed altri elementi pesanti.

raramenteassale : RT @DonPompei: Riprodurre in noi la vita di Gesù e di Maria Gesù visse in sé - in modo assai misterioso e con sommo suo dolore - la separa… - AnnamariaGalav2 : RT @VittorioCataldi: “E questo nonostante, almeno per come lo vedevo io, ci fosse sempre una sorta di filtro tra lui e il resto del mondo,… - gianluca_pace : @Dio Questo misterioso oggetto è comunque molto piatto. Sarà un caso? -