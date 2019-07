huffingtonpost

(Di martedì 9 luglio 2019) Dovreste vederle le facce dei, che si aggirano in Parlamento come dei leoni in gabbia. Non ne possono più veramente. Ecco un capannello, avvolto dal fumo delle sigarette. Barbara Saltamartini è torva in viso: “Non capisco proprio cosa ci stiamo a fare ancora in questo governo. Proprio non lo capisco. Forse ha ragione Matteo. Bah, però non se ne può più”. Poi si allontana e detta un comunicato di fuoco: “Spadafora si sciacqui la bocca prima di parlare di Salvini. Si scusi o si dimetta”. Annuiscono i suoi colleghi: “Ieri la Trenta che gli dà del bugiardo, Di Maio che provoca sul peluche, oggi ‘quello’ che gli dà del razzista e maschilista. Siamo oltre”.no come turchi questi. Poco più in là c’è il capogruppo Riccardo Molinari, che sta raccontano, ...

LucSpiralino : Dacci oggi la nostra lite quotidiana. .. #facciamorete #nove07FR Leghisti e 5 stelle, ognuno fuma per conto suo - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Leghisti e 5 stelle, ognuno fuma per conto suo - HuffPostItalia : Leghisti e 5 stelle, ognuno fuma per conto suo -