Le offerte Imperdibili di eBay continuano a essere bollenti

Days of Play 2019 : una nuova PS4 in edizione limitata in arrivo insieme a tante imperdibili offerte : Anche quest'anno, per celebrare i videogiocatori, Sony Interactive Entertainment annuncia il ritorno dei Days of Play: undici giornate, in programma dal 7 al 17 giugno, piene di offerte imperdibili dedicate agli utenti PlayStation.Protagonista dell'edizione 2019 è PlayStation 4 in edizione limitata Days of Play da 1 TB , disponibile al prezzo promozionale consigliato al pubblico di € 299,99. Questo esclusivo modello vanta una colorazione ...