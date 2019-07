Facili | buone e Light | le polpette di carote o “crocchette di carote”

cosacucino.myblog

(Di martedì 9 luglio 2019)e buonissime, ledidette anchedi”. Ingredienti 300 gr di1 cipolla media 2 uova 200 gr di pangrattato 150 gr di parmigiano o grana prezzemolo, noce moscata, sale, pepe (q.b.) Preparazione: Pulite 200 gr die la cipolla, tagliate a pezzi grossi e mettete il tutto a bollire in acqua salata, o in alternativa cuocete al vapore. Quando le verdure sono abbastanza cotte da poterle schiacciare facilmente con la forchetta…frullatele in modo che si crei una purea compatta (se avete optato per la bollitura, scolate bene!), e versatela in una ciotola. Tritate lerimaste (crude), e conservate i tuorli delle uova in un piatto fondo. Aggiungete alla purea l’albume, precedentemente sbattuto finché non si trasformi in una discreta schiumetta, e mentre mescolate arricchite con la metà del pangrattato, il formaggio, lecrude, ...

