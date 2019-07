Ci potrebbe essere una svolta contro le truffe telefoniche internazionali

Soleil Sorgé - presunta crisi con Jeremias : potrebbe essere stata tradita : Le voci di una presunta crisi tra Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez si fanno sempre più insistenti. Nelle scorse ore sulla pagina social del settimanale Chi è stata lanciata l’indiscrezione. Mentre i due diretti hanno preferito la via del silenzio, alcuni fan si sono scatenati contro la giovane 25enne. Soleil fin da subito è stata presa di mira da alcuni follower. Un commento al vetriolo addirittura ha recitato così: “Sei riuscita a far scappare ...

Cyberpunk 2077 : oltre a Keanu Reeves potrebbero essere coinvolte altre star di Hollywood nell'atteso gioco : Come saprete, Cyberpunk 2077 vedrà la presenza del famoso attore Keanu Reeves, che rivestirà un ruolo importante nel gioco. Quello dell'annuncio è stato un grande momento, ovviamente, visto che Reeves è una grande star ed è diventato un po' un'icona dell'azione e della fantascienza. Ma sarà solo lui tra le star di Hollywood ad unirsi al gioco? Probabilmente sarà così, ma alcuni recenti commenti degli sviluppatori lasciano aperta la possibilità ...

Super Nintendo World : alcune immagini mostrano come potrebbe essere il parco a tema Nintendo : Un grande parco a tema Nintendo è una delle cose di cui si è parlato infinitamente. Le aree del parco in Giappone e negli Universal Studios di Orlando sono state annunciate nel 2016, con dei vaghi concept art. Ora, come segnala Metro, sono trapelati online dei modellini durante il fine settimana, che mostrano come dovrebbe essere questo parco a tema.I modelli in scala sono del 2016, quindi i piani potrebbero essere cambiati da allora. Potete ...

CorSport : il nuovo Fabian di cui parla Ancelotti potrebbe essere Elmas : Nella conferenza stampa di ieri Ancelotti ha parlato di un “nuovo Fabian”. Il Corriere dello Sport avanza l’ipotesi che possa essere Elif Elmas. 20 anni a settembre, il centrocampista del Fenerbahce ha già una notevole esperienza: mediano, mezzala, trequartista,“ha piedi che sanno di zucchero filato” e una carriera davanti. È da un po’ che Giuntoli sta provando a ridurre le distanze con il club turco. Le sensazioni sono che si sia in dirittura ...

La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo : La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo: ecco le ultime indiscrezioni trapelate grazie al codice dell'app Google fotocamera. L'articolo La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo proviene da TuttoAndroid.

Caduta Libera - il campione Nicolò potrebbe essere sconfitto stasera e lasciare il quiz : Le avventure di Nicolò Scalfi, il baby campione del quiz Caduta Libera in onda su Canale 5 continuano ad appassionare milioni e milioni di spettatori, pronti a sintonizzarsi ogni sera sulla rete ammiraglia per seguire le sue vicende. Un vero e proprio campione entrato nella storia dei quiz italiani per il maggior bottino che è riuscito a portarsi a casa: circa 650 mila euro. Tuttavia, stando alle indiscrezioni raccolte in rete e sui social, ben ...

Battlerite : a causa della mancanza di giocatori la prossima stagione potrebbe essere l'ultima : Battlerite riceverà il suo terzo Battle Pass a fine mese, ma potrebbe essere l'ultimo, secondo una dichiarazione di Stunlock Studios. Il motivo alla base sarebbe la lenta diminuzione dei giocatori del MOBA, inizialmente ben accolto.Secondo quanto riporta PC Gamer quindi il gioco potrebbe venire ridimensionato o addirittura messo da parte per nuovi progetti."Con lo stato attuale del numero di giocatori non siamo più in una posizione tale da poter ...

Milan - prima di sacrificare Donnarumma potrebbero essere ceduti Biglia e altri giocatori : Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il ventenne avrebbe un valore di 50 milioni di euro e potrebbe essere il sacrificio più ovvio per la società al fine di risanare i conti. Dopo l'accordo con la UEFA, con il quale il Milan ha rinunciato alla prossima Europa League, i rossoneri si troveranno sicuramente in una posizione più favorevole. Tuttavia, si solleva la questione se sia assolutamente necessario sacrificare Donnarumma quest'estate. ...

Juventus - dopo Buffon potrebbe essere acquistato de Ligt : La Juventus è pronta a regalare altri importanti acquisti a Maurizio Sarri e ai tifosi bianconeri: martedì 4 luglio è il giorno dedicato alla visite mediche di Gianluigi Buffon, che a breve quindi potrebbe essere ufficializzato dalla Juventus. Il portiere dovrebbe firmare un contratto annuale a 1,5 milioni di euro a stagione più bonus che si attiveranno al raggiungimento di determinati obiettivi. L'arrivo dell'ex portiere del Paris Saint Germain ...

La coscienza umana potrebbe essere controllata da Entità multi-dimensionali : Esistono Entità multidimensionali in grado di controllare la coscienza umana.? Un interessante rapporto pubblicato dalla rivista “Scientific SA Journal ” racconta della sensazionale scoperta di un team di scienziati che lavorano presso l’Università di Città del Capo e la gestione e le interazioni nella coscienza umana da parte di non – Entità astrali umani, forse più […] L'articolo La coscienza umana potrebbe ...

Huawei Mate 30 Pro potrebbe essere così : (Foto: Weibo) Huawei Mate 30 Pro è atteso in uscita il prossimo autunno come nuovo top di gamma della prossima famiglia del colosso cinese. Negli ultimi giorni sono emerse numerose informazioni a proposito delle caratteristiche tecniche e del design della futura ammiraglia, che dovrebbe puntare su un compartimento fotografico di prima qualità, pronto a installarsi al vertice della categoria. E proprio la fotocamera posteriore è al centro degli ...

Esplosione Stromboli - il geologo : “situazione particolare - l’evoluzione potrebbe essere diversa dal solito” : Stromboli “è un vulcano particolare. Ha un condotto aperto, dove il materiale ristagna e ogni 20 minuti circa la lava fa uno sbuffo perché si crea una pressione di gas all’interno che lancia la lava verso l’alto. E questa è l’attività normale di Stromboli. Di tanto in tanto, però, una volta ogni quattro o cinque anni, la lava fuoriesce proprio dai crateri causando un’eruzione e per questo da sempre Stromboli viene ...

Il risparmio da Quota 100 e Reddito di Cittadinanza potrebbe anche essere doppio : Il Governo stimava che al Reddito di Cittadinanza avrebbero fatto ricorso circa 1,8 milioni di famiglie e che 300mila...

Secondo una teoria cospirativa Fortnite potrebbe essere hackerato il 6 luglio : Se giocate a Fortnite potreste aver sentito una strana teoria cospirativa Secondo cui a partire dal 6 luglio un hacker potrebbe cancellare tutte le skin del Battle Royale.Secondo quanto riportato da Fortnite Intel, "antisnow", il nome dell'hacker, starebbe per fare un attacco al gioco di Epic Games. A quanto pare però si tratterebbe solo di una storia inventata da alcuni YouTuber per avere più visualizzazioni sul loro canale.Il primo YouTuber a ...