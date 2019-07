Cambia con me | Carla Gozzi a Blogo | Basta con i makeover standardizzati | è l' era

Cambia con me : stasera il nuovo programma di Carla Gozzi su Real Time : Carla Gozzi apre finalmente le porte della sua Academy di Reggio Emilia per aiutare le donne a ritrovare la propria femminilità.

Carla Gozzi torna in tv con Cambia con Me e si racconta : Regina d’eleganza e personaggio televisivo: Carla Gozzi è tutto questo e molto altro. L’esperta fashion è pronta a tornare in tv con un nuovo format, aprendo per la prima volta le porte della sua prestigiosa Academy di Reggio Emilia. Condurrà Cambia Con Me, uno show tutto al femminile dedicato alla rinascita, interiore ed esteriore, di alcune donne. Il programma, in onda da martedì 9 luglio alle 21.10 su Real Time, è una delle tante ...

Temptation Island - resoconto 3a puntata : la Sansone implora - il suo ex non Cambia idea : Con grande curiosità i telespettatori di Temptation Island attendevano la terza puntata, trasmessa ieri 8 luglio in prima serata su Canale 5. Nunzia Sansone aveva chiesto un falò straordinario con Arcangelo Bianco, dopo che in precedenza la coppia aveva deciso di porre fine al loro rapporto. Il nuovo faccia a faccia c'è stato ma non ha portato le buone notizie desiderate dalla fidanzata. Anche Andrea Filomena ha espresso il desiderio di ...

Avanti un altro - parla “lo Iettattore” : “A Rieti ero considerato una persona da non frequentare. Forse per il mio aspetto. Ora però tutto è Cambiato” : “A Rieti ero considerato una persona da non frequentare. Una ragazza venne picchiata dai genitori, solo perché era stata vista in giro con me”. In fondo, il personaggio dello Iettatore di Avanti un altro è nato da un atto di orgoglio: ostentare il passato per farsene beffa ed esorcizzarlo. Perché ben prima di esserlo dAvanti a milioni di italiani che apparecchiano la tavola ogni benedetta sera, Franco Pistoni è stato “lo Iettatore” in un ...

Formazioni Serie A - come Cambiano gli 11 con i nuovi acquisti : gli schieramenti delle 20 squadre [FOTO] : Poco meno di due mesi all’inizio della Serie A 2019-2020. Qualche squadra ha già cominciato le visite mediche per l’inizio del ritiro, altre lo faranno a breve. Per i calciatori sono gli ultimi giorni di vacanza, poi ci si butterà a capofitto sulla prossima stagione. Qualche giorno fa l’apertura del mercato, con le ufficializzazioni degli accordi già raggiunti da tempo e le trattative che la faranno da padrone fino alla ...

C’è un mondo che con piccoli e silenziosi gesti costruisce Cambiamento : Daniel Balimà è un anziano orticoltore che vive in una piccola cittadina dell’Africa Subsahariana, in Burkina Faso.Da bambino ha perso l’uso delle gambe a causa della poliomelite ma in cinquant’anni di attività ha dato vita a più di un milione di alberi contribuendo alla lotta contro la desertificazione nel Sahel.Ora l’Associazione Pacefuturo onlus insieme all’ingegner Andrea Trivero, ...

Impronta digitale o riconoscimento facciale : Apple Cambia l’accesso a iCloud : (Foto: 9to5Mac) Apple sta testando un nuovo e più comodo sistema d’accesso a iCloud che sfrutta due delle potenzialità dei dispositivi mobile come iPhone e iPad oltre che dei Mac, ossia il riconoscimento del polpastrello oppure quello del viso. Sono Touch Id e Face Id e permettono un login istantaneo attraverso le password biometriche, caratteristiche univoche di ogni individuo. In questo momento sono tre i sistemi operativi che fanno ...

Concorsi pubblici - cosa Cambia con il Decreto Concretezza : Lo scorso 22 Giugno in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.145 è stata pubblicata la Legge 56/2019, nota come Decreto Concretezza, recante “interventi per la Concretezza delle azioni delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo“. Dal 7 Luglio la Legge è entrata in vigore e i suoi effetti sono quindi operativi. Vediamo assieme cosa comporta l’introduzione del Decreto Concretezza per la Pubblica ...

Come Cambia il corpo di una donna atleta dopo la carriera agonistica : “siate gentili con voi stesse” - lo speciale insegnamento di Valentina Marchei : Valentina Marchei ed il cambiamento del corpo di una atleta al termine della sua carriera agonistica: il messaggio speciale per tutte le donne Sono terminati oggi i Mondiali di calcio femminile 2019: gli USA hanno avuto la meglio nella finalissima sull’Olanda, alzando in cielo il quarto titolo iridato. L’estate 2019 si vive dunque all’insegna delle donne, che stanno appassionando sempre più tutti gli appassionati di ...

Concerti - biglietti nominali obbligatori dal primo luglio : ecco cosa Cambia con la nuova legge : Riflettori puntati sulla legge 145, approvata lo scorso dicembre, che forse ai più non dice nulla, ma è in realtà molto importante sia per l’industria della musica dal vivo, sia per chi è appassionato di Concerti e acquista i biglietti. Per combattere la rivendita attraverso canali non ufficiali di biglietti a prezzi gonfiati, il cosiddetto fenomeno del “secondary ticketing”, dal primo luglio 2019 per i grandi eventi dal vivo previsti per oltre ...

Fecondazione eterologa - aumentano le richieste in Italia : +18% nel 2017 - molte coppie costrette però a Cambiare regione : La richiesta di Fecondazione eterologa in Italia è in crescita. Lo documenta l’ultima relazione sulla procreazione medicalmente assistita, consegnata il 28 giugno al Parlamento, e messa online ieri sul sito del Ministero della Salute, relativa all’attività dei centri nel 2017, secondo cui le coppie ricorse a questa tecnica sono aumentate del 18%: da 5.450 a 6.429. I cicli di trattamento sono passati da 6.247 a 7.514 (più 20,3 per cento), di cui ...

Caldo : con i Cambiamenti climatici arriva la frutta tropicale 100% Made in Italy : Con il Caldo arriva il primo Expo dei frutti tropicali 100% italiani, con le novità più impensabili e curiose che si è iniziato a coltivare sul territorio nazionale, domani domenica 7 luglio dalle ore 9,00 al Villaggio della Coldiretti contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello dove saranno presenti insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini: Mariastella Gelmini, presidente dei ...

Giovanni Toti provoca ancora Silvio Berlusconi : "Forza Italia? Cambiamo nome" : Nel giorno della sua convention, Giovanni Toti attacca anche in un'intervista sul Corriere della Sera. Nel mirino una Forza Italia sempre più vicino alla scissione, con Silvio Berlusconi che picchia duro contro gli azzurri pronti ad andare all'incontro del governatore ligure, lasciando intendere che

Quando Renzi era d’accordo con Gentiloni e Minniti. Ecco come e quando Matteo Cambia linea sui migranti : Quello rivolto da Matteo Renzi dalle colonne di Repubblica di oggi sul tema dell’immigrazione è un attacco diretto all’ex premier Paolo Gentiloni e all’ex Ministro dell’Interno Marco Minniti. Che poi erano anche il Ministro degli Esteri e il Sottosegretario alla Presidenza, scelti dallo stesso Renzi quando era a Palazzo Chigi. Che poi sono stati anche il premier incaricato “suggerito” dal Renzi ...