Berrettini rende onore a Federer | A volte vinci | a volte impari Grazie Roger

(Di martedì 9 luglio 2019) Matteoè l’astro nascente del tennis italiano. E, dopo la lezione subìta contro, ha dimostrato di essere un campione anche fuori dal campo. Su Instagram, il 23enne romano ha dedicato un post al campione svizzero: “Qualche volta, altre. Credo di aver imparato molto ieri”, ha scritto riferendosi agli ottavi di finale durati appena 74 minuti. “per questa esperienza,Wimbledon. All’anno prossimo” View this post on InstagramA post shared by Matteo(@mat) on Jul 9, 2019 at 3:53am PDTIn un’intervista ad Atp,aveva rivelato la conversazione avuta a fine match con. “A fine partita mi ha fatto i complimenti, io gli ho chiesto quanto gli dovevo pagare per la lezione di tennis”.

