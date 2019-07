Banche del cambiamento

Progetto?Italia verso la proroga ma c’è l’impegno delle Banche : Si torna al lavoro su Progetto Italia, il piano di rilancio delle costruzioni voluto da Salini?Impregilo in asse con?Cdp. I tempi sono stretti e al momento c’è la quasi...

Libra - così Facebook flirta col mondo della finanza. Il ruolo delle Banche centrali per scongiurare una valuta virtuale globale : Svolta? Certamente. Destinata al successo? Forse. Potenzialmente pericolosa? Sì. L’ingresso di un peso massimo del web nel mondo delle valute digitali era solo questione di tempo. Sono anni che Amazon, Apple, Facebook e Google “flirtano” con il mondo della finanza. Licenze bancarie (Facebook in Irlanda), accordi con grandi banche per carte di credito dedicate (Amazon prime), sistemi di trasferimento dei soldi (Apple e Facebook). Sinora la ...

La settimana delle Borse : la lente è sulle Banche centrali : La scorsa settimana si è chiusa con prese di beneficio, dopo alcune sedute molto brillanti. Il pretesto l’ha fornito il numero migliore delle attese dei nuovi occupati statunitensi, perché...

Dopo una campagna contro i salvataggi delle Banche - Lega e 5 Stelle salvano le Banche : A rischio c’è l’intero sistema del credito, in difficoltà per lo spread elevato e il Pil fermo. Ecco perché il governo aiuta popolare Bari e Carige nonostante avesse attaccato il governo precedente per aver fatto altrettanto Quando la California provò i minibot. E fu un disastro epocale" E ora che le banche salvino la Terra " Così i poteri forti salgono sulla ruspa del vincitore Matteo Salvini "

Tassi - corsa alle sforbiciate delle Banche centrali. Nel 2019 già 39 tagli : La Banca centrale d’Australia ha tagliato i Tassi di 25 punti base, portandoli al minimo storico (1%). Si tratta della seconda riduzione in 30 giorni per Sidney dopo quella...

Banche centrali di nuovo antidoto al rallentamento dell’economia : Negli ultimi tempi le curve dei rendimenti di molte economie avanzate hanno cambiato forma spostandosi verso il basso, riducendo la loro volatilità e la loro pendenza fino ad appiattirsi...

Banche : arcivescovo Delpini - 'siano più prudenti su credito al consumo' : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - "Vi incoraggio a promuovere nei soggetti economici e finanziari, in particolare nelle Banche, la responsabilità nei confronti della comunità e del territorio. Voi conoscete la sapienza che ispira l’uso del denaro, occorre una maggior prudenza nel prestito per il consumo

La manina delle Banche centrali Corre Piazza Affari. Spread giù : I toni accomodanti della Fed, dopo quelli della Bce, spingono gli acquisti in avvio di giornata in Europa. Milano mette a segno un rialzo dello 0,9%, Parigi dello 0,72% e Francoforte dello 0,95%. Al termine della due giorni di riunione, la Banca centrale Usa ieri sera ha detto che agira' 'in modo appropriato per sostenere l'espansione dell'economia', mentre le proiezioni aggiornate sull'andamento dei tassi ...

“Banche dati accessibili on line utili alla professione del geologo” : domani il workshop a Bari : Rendere accessibile da smartphone, tablet e smart tv il Portale del Servizio Geologico d’Italia dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), rappresenta la capacità, messa a disposizione di professionisti e cittadini tutti, di avere accesso con un click ai dati sulle pericolosità geologiche che caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio sismico e quello vulcanico. Il Portale, dopo la sua presentazione ...

Banche - “ecco come scegliere il conto - proteggere i risparmi e non cadere nei tranelli della finanza” : Cosa devo fare per non mettere a rischio i miei risparmi? Quale banca mi consiglia? come si legge un estratto conto? Le spese che mi hanno addebitato sono corrette? Sono solo alcune delle domande che gli italiani si pongono quotidianamente. Complice il fatto che l’informazione finanziaria resta un argomento di difficile decifrazione. Inutile chiedere “al consulente bancario “di fiducia”, oppure a privati senza scrupoli, spesso in conflitto ...

Una nuova possibilità di indennizzo per le vittime del crack della Banche venete : Il governo studia la possibilità di concedere ai risparmiatori coinvolti nei crack delle banche venete, che hanno ottenuto il rimborso del 30% con la procedura semplificata, di rivolgersi successivamente a un arbitro. Secondo quanto si apprende, al Mef sarebbero in corso valutazioni tecniche in queste ore per mettere a punto una soluzione, da inserire nel dl crescita, esclusivamente per gli indennizzi ai risparmiatori di Veneto Banca e ...

Il legame perduto (per ora) : salgono i Btp - scendono i prezzi delle Banche : Da maggio, l’andamento del benchmark a 10 anni dei titoli governativi italiani sta andando in direzione opposta a quella dei prezzi degli istituti bancari italiani, rappresentati dall’indice Ftse Banks: mentre il primo sale, seppur tra non pochi singhiozzi, i secondi stanno inesorabilmente perdendo quota...

Il Texas ha legalizzato i Banchetti della limonata dei bambini : Il governatore del Texas Greg Abbot ha approvato una legge che autorizza i “banchetti della limonata” gestiti dai bambini. Negli Stati Uniti è comune che i bambini si sistemino per un pomeriggio sui marciapiedi fuori dalle loro case a vendere

Battuta del cognato sull'abito della sposa : il Banchetto nuziale finisce in rissa : Tutta colpa di una infelice Battuta del cognato a proposito dell'abito indossato dalla sposa. A Robecco sul Naviglio, in...