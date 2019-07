Tutti gli ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova | da Benji e Fede a The Kolors

Paola Turani - Tutti i dettagli sui suoi 3 abiti da sposa : I bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèQuesto week-end, nella serata di sabato, la modella e ...

Raggi : non Tutti gli impianti aperto dopo ordinanza : Roma – “Oggi Ama ci dara’ i dati per quanto riguarda l’apertura degli altri siti regionali, quindi capiremo se questi flussi sono partiti. Su tutto il resto mi sembra di aver dimostrato chiaramente che alcuni impianti non sono stati aperti da subito come prevedeva l’ordinanza”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, interpellata sulle criticita’ della raccolta dei rifiuti nella Capitale, a ...

Wimbledon 2019 : lo spettacolo del lunedì degli ottavi di finale. C’è Federer-Berrettini - Tutti i migliori in campo insieme : Il lunedì della seconda settimana a Wimbledon è un giorno speciale, perchè è quello dedicato agli ottavi di finale del torneo ed in campo nella stessa giornata ci sono tutti i migliori. Nel tabellone maschile i “Big Three” hanno rispettato ampiamente i pronostici, mentre tra le donne non sono mancate le eliminazioni eccellenti, ma c’è una grande incredibile sorpresa. Il racconto di quello che sarà in questo lunedì parte dagli ...

Assunzioni 2019/20 - ma non per Tutti : cdc in esubero - aggiornamento dell’8 luglio : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i posti disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20. L’elaborazione è della FLC CGIL ed è stata realizzata in seguito alle rettifiche apportate dal Miur. Adesso, gli USP stanno pubblicando le classi di concorso in esubero dopo i movimenti della mobilità. Per queste, non ci saranno immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico. Elenchi classi di concorso in esubero 2019/20, niente ...

Universiadi Napoli 2019 : Tutti gli italiani in gara oggi (lunedì 8 luglio). Il programma e gli orari : oggi lunedì 8 luglio va in scena una nuova giornata di gare alle Universiadi 2019, tutto pronto a Napoli e in tutta la Campania per ospitare questa grande manifestazione multisportiva riservata agli iscritti ai vari Atene. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi lunedì 8 luglio alle Universiadi 2019, il programma completo con tutti gli orari e come vederle in diretta tv e streaming. Universiadi Napoli 2019, IL programma DI oggi (8 ...

Alex Rodriguez a Jennifer Lopez : «Sei lo spettacolo più bello» (e Tutti gli altri gossip del weekend) : Battesimo di Archie. L'omaggio di Harry e Meghan a Lady DianaHailey Baldwin, «quando tua suocera sembra una ventenne»Archie Harrison. Le foto ufficiali del battesimo del figlio di Harry e MeghanEros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: fine di un matrimonioAdele, c'è un nuovo fidanzato?Non solo Grace Jones: quando la star fa i capricci sul setGiovani divi crescono (seguendo le orme di mamma e papà)Il matrimonio (vip) di Paola TuraniDivorzio in ...

Maturità 2019 - dal “teorema di Petrrca” a “il Venezuela si trova in Asia” : Tutti gli strafalcioni dei professori all’esame : “L’Infinito?” “Macché Leopardi, è di Ungaretti”. “Il Venezuela? Si trova in Asia”. “Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale? “Colpa di Hitler che ha invaso Pearl Harbor”. Non sono stati solo gli studenti a fare gaffe, come quelle raccolte da Il Fatto Quotidiano, ma anche i commissari dell’esame di Maturità 2019. Skuola.net ha deciso di chiedere ai maturandi di fare la spia sugli errori dei docenti e ha raccolto numerosi scivoloni fatti ...

Universiadi Napoli 2019 : Tutti gli italiani in gara oggi (domenica 7 luglio). Il programma e gli orari : Le Universiadi propongono oggi, domenica 7 luglio, la sesta giornata di gare e la quarta nella quale verranno assegnate medaglie: molti sport faranno il loro esordio nella manifestazione e quindi tanti saranno gli azzurri in gara, sia a livello individuale che negli sport di squadra. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi: 09.00 TAEKWONDO – Poomsae maschile e femminile individuale, preliminari (Umberto Pastore, Elena Blundo) 09.00 ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : Tutti i big appaiati dopo la prima tappa - Vincenzo Nibali il migliore sul traguardo : Non ci sono distacchi tra i big al termine della prima tappa del Tour de France 2019, la frazione pianeggiante con arrivo e partenza a Bruxelles non ha regalato grandissime sorprese per quanto riguarda il cronometro anche se la giornata odierna è stata caratterizzata da due cadute importanti: quella di Jakob Fuglsang a 18 km dal traguardo e quella di una trentina di corridori all’interno dell’ultimo chilometro. La classifica dei ...

Stiamo Tutti bene! Terremoto in California - Ayda Field mostra gli effetti della scossa : Ayda Field, moglie di Robbie Williams, mostra su Instagram gli effetti del violento Terremoto che ha colpito la California meridionale, avvertito chiaramente fino a Las Vegas. La modella si trovava in Nevada insieme al marito e ai loro tre figli, Teddy, Charlie e Coco, quando l’edificio in cui si trovavano ha cominciato a ondeggiare. Oltre 1200 le scosse registrate, l’ultima delle quali di magnitudo 7.1, verificatasi venerdì sera con epicentro a ...

Viaggi estivi - la sicurezza passa anche per abbigliamento e posture. Tutti i consigli : Tutti pronti a partire per le vacanze o per i lunghi fine settimana, per andarsi a spiaggiare chissà su quale costa. E ora è proprio il caso di dirlo, “non è tanto la destinazione che conta ma il Viaggio” (a dirlo forse T.S. Eliot, forse Johnny Depp): che deve essere confortevole, divertente ma soprattutto sicuro. Perciò, per chi ama Viaggiare in auto, Seat Italia ha deciso di ricordare alcuni consigli per la guida estiva, ...

"Li ho uccisi Tutti io". E il killer ammise in tv la mattanza in famiglia : Cristina Bassi l segreto di Ferdinando Carretta è durato ben nove anni. Lungo i quali tutti credevano che lui e la sua famiglia fossero scappati. «Sono fuggiti all'estero, in Sud America», era il passaparola tra vicini e amici. «Li hanno avvistati ai Caraibi, a Barbados», ripeteva qualcuno. Invece padre, madre e fratello minore di Ferdinando erano sottoterra. E ce li aveva messi lui, 26enne che con il padre litigava spesso, dopo ...

Rimini e Riccione : Tutti gli eventi dell’estate : NOTTE ROSASUMMER LIKE A DEEJAYSPIAGGE PLASTIC E SMOKE FREEVILLA DELLE ROSE3X3 ITALIAJOVA BEACH PARTYRimini BEACH ARENASAGRA MUSICALE MALATESTIANAUN’ESTATE CON TEWAVE MUSIC BOATSport, spettacolo, musica all’alba e sino all’alba. A luglio e ad agosto Rimini e Riccione non conoscono un attimo di tregua, con proposte che alternano spiagge e piazze, mostre fotografiche e dj set, festa in barca e ovviamente in spiaggia. Dalla Notte Rosa alla tappa di ...

Wimbledon 2019 - Tutti gli italiani in campo oggi (sabato 6 luglio) : programma - orari e tv : Sesta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, sabato 6 luglio, si completa il terzo turno di Wimbledon, prima della tradizionale domenica di riposo. Sui campi in erba più famosi del mondo cercheranno l’accesso agli ottavi ed alla seconda settimana di sfide Fabio Fognini, opposto allo statunitense Tennys Sandgren, e Matteo Berrettini, che se la vedrà con l’argentino Diego Schwartzman. I due incontri degli ...