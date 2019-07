“Stupro La ragazza sporca” | il libro di Stefania De Girolamo

romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019)Depresenta. La, un romanzo intenso e introspettivo, che riesce a trattare del delicato tema della violenza sessuale con la lucidità e il rispetto necessari a indagare tutto il dolore e le domande che questo trauma si porta dietro. Un’opera dalla parte delle donne ma anche di tutta l’umanità, che semina pensieri profondi sull’essere vivente e sui gesti di bontà e cattiveria che, piccoli o grandi, possono influire sull’energia universale, avere echi che si propagano in eterno e condizionare il tempo futuro, come la giovane e sfortunata protagonista Monica dovrà imparare sulla sua pelle. TRAMA. Unadi sedici anni, Monica, viene aggredita e violentata da un gruppo di ragazzi. La giovane sarà costretta dalla madre a nascondere l’accaduto, in ragione di una paura recondita e radicata in seno da generazioni di gettare la famiglia ...

pigi02 : RT @kattolikamente: Immigrato marocchino accusato di stupro multato per 120 euro. La difesa: proveniva da un humus culturale scadente e ha… - AnyVitale : RT @kattolikamente: Immigrato marocchino accusato di stupro multato per 120 euro. La difesa: proveniva da un humus culturale scadente e ha… - ruisseau : RT @kattolikamente: Immigrato marocchino accusato di stupro multato per 120 euro. La difesa: proveniva da un humus culturale scadente e ha… -