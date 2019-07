Papa | i migranti devono essere aiutati | nessuno può esimersi

Migranti - la messa del Papa per rifugiati e volontari : “Per Dio nessuno è straniero” : “I Migranti sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie! I Migranti oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata”. A dirlo è Papa Francesco, nell’omelia della messa nella Basilica Vaticana dedicata ai Migranti e ai loro soccorritori, in occasione del sesto anniversario della sua visita a Lampedusa. La messa, a cui hanno assistito un gruppo di 250 persone tra Migranti, rifugiati e ...

Migranti - Papa Francesco : "Sono esseri umani prima di tutto - Dio ci chiede di amarli" : Il Papa a sei anni dalla visita a Lampedusa. "Sono torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione; sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso; sono gli ultimi lasciati in campi di un'accoglienza troppo lunga"

Migranti - l’appello di Papa Francesco : “Organizzare corridoi umanitari estesi” : “Auspico che siano organizzati in modo esteso e concertato i corridoi umanitari per i Migranti più bisognosi”. È l’appello lanciato da papa Francesco nel corso dell’Angelus di oggi in piazza San Pietro in cui ha chiesto ai fedeli di “pregare per le povere persone inermi uccise o ferite dall’attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione di Migranti in Libia”. “La comunità internazionale – ha ...

Papa Francesco e Putin - imbarazzo in Vaticano : "Si conoscono e si rispettano" - ma... La bomba migranti : "Si conoscono e si rispettano". Papa Francesco e Vladimir Putin uniti da insospettabile stima. A confermarlo, a Repubblica, è Monsignor Celestino Migliore, nunzio apostolico a Mosca. Secondo l'ambasciatore del Vaticano in Russia l'incontro di oggi nella Santa Sede tra il Pontefice e il presidente ru

Il Papa celebrerà a San Pietro una messa per i migranti e i soccorritori. Ci sarà anche la capitana Carola? : L’iniziativa del Papa, comunicata questa mattina dal portavoce ad interim della Sala Stampa vaticana, Alessandro Gisotti, è senza precedenti.La mattina di lunedì prossimo, 8 luglio infatti, in occasione del sesto anniversario della sua visita a Lampedusa (uno dei primi gesti dirompenti del Pontificato), Francesco celebrerà una messa per i migranti morti in questi anni, per i rifugiati e quanti si sono impegnati a ...

